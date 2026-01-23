首創空間智慧 攬月號郵輪+陸地遊15天$699

我的頻道

全球首創空間智慧郵輪，首度搭載華為鴻蒙智能家居系統，語音掌控全屋，AI管家隨行，機器人24小時貼心服務。衛星網絡全覆蓋，航行途中信號無憂，與世界即時相連。

移動的水上度假中心，由武漢長江船舶設計院與德國PSD聯合打造，以「親近自然、寬敞、明亮、舒適」為核心理念。大幅玻璃幕牆引景入室，開放式佈局打破空間界限。

免費升等-豪景陽台房；房間寬敞如酒店，配備嶄新衛浴、舒適小客廳與沙發。房間內Mini酒吧免費暢飲／免費自助洗衣／免費Wi-Fi／免費無線講解耳機／全天候暢享小食與夜宵。

經典航程；沈浸三峽風光，親歷船過葛洲壩船閘，遊覽西陵峽東段，在觀景與過閘的動靜之間，感受人類工程與自然奇觀的交融。2026全新首航豪華遊輪，獨家串聯三峽工程奇觀、峽谷秘境與稀缺人文遺產。

水陸聯遊江南、江西、三峽、古城重慶下船，全程15天水陸空沈浸式體驗。全程無自費項目無隱藏費用，包三餐、5星酒店、5星郵輪，特別安排「亞洲廚神」的團隊在郵輪上免費提供經典美食「食神宴」融匯長江時令風物。川渝百味、長江珍鮮、荊楚霸王宴，一日一主題，一次旅程兼顧豪華郵輪，豪華江南，搭配高速鐵路撲往江西、上饒、景德鎮、廬山、九江、宜昌上船、重慶下船，深度全方位體驗現代化與古老的結合。從長江至江南，從上饒到九江，水陸並進，全程無憂。行程特派領隊一路跟團。

15天吃住行全包，美籍華僑特惠價699元加機票，即將截止。出發日期：4月12日（抵達上海）報名：626-340-4300或626-320-3281趙小姐

