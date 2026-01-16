新律鋼琴限量優惠1月壽星半價 其他來賓6折

我的頻道

洛杉磯訊
新律鋼琴為慶祝業主生日，凡1月份生日者，5折優惠。其他來賓則鋼琴6折優惠（數量有限）。

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時推出大回饋優惠，YAMAHA演奏鋼琴（見圖）No-35(C-5)$3999限時搶購；全新立式鋼琴$1,999起；YAMAHA、KAWAI、STEINWAY & SON $1,999起(used)，尚有一些待修琴免費贈送。

音樂能陶冶性情，抒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力。在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，到新律試試。在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有近70年買賣鋼琴及調音經驗，他說：擁有顧客的陪伴、加持，讓他有繼續服務的勇氣。林士錡曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭崗99大華超市：1015 S. Nogales St.,#107, Rowland Heights, CA 91748。詢問電話：626-347-3407，714-447-8899，858-268-1668。

