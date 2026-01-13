羅斯密學區 Encinita 小學中英雙語沉浸課程現正招生

我的頻道

洛杉磯訊
為培養具備國際視野與跨文化素養的新世代人才，羅斯密學區自2019年8月起，於 Encinita Elementary School 正式開辦中英文雙語沉浸式課程（Mandarin Dual Language Immersion，簡稱 DLI），為學區內及符合資格的學區外學生提供同時精通英語與中文的學習機會，深獲家長與社區肯定。

Encinita 小學位於聖蓋博谷核心地段（4515 Encinita Ave., Rosemead, CA 91770），課程展現學校對多元文化教育與國際化學習的高度重視。DLI 課程採用「50/50」沉浸式教學模式，從幼兒園至六年級（K–6）提供完整且系統化的中英雙語課程，核心學科以中英文雙軌教學進行，協助學生在聽、說、讀、寫四大語言能力上均衡發展，同時符合加州共同核心課程標準。

該課程同時招收華語背景與非華語背景學生，任課教師皆接受專業沉浸式教學訓練，透過圖像提示、實作活動與情境學習，幫助學生在理解學科內容的同時，自然累積語言能力。課程不僅以語言學習為目標，更重視學生在中英文兩種語言中皆能具備良好的學術表現與批判思考能力。

學生透過雙語專題探究、合作學習與口頭報告，培養邏輯思考與表達能力，並結合科技與藝術活動，全面提升創造力與跨文化理解。在多元互動的學習環境中，孩子能自然習得第二語言，逐步成長為兼具人文素養、國際視野與溝通能力的雙語世界公民。

Encinita 小學誠摯邀請有興趣的家庭加入中英文雙語學習行列，學校將舉辦中英雙語沉浸課程新進家長座談會，時間為1月21日（週三）晚間6時、1月26日（週一）晚間6時，以及1月27日（週三）上午8時15分，採實體與線上同步進行。課程名額有限，歡迎家長把握機會踴躍參加。座談會報名連結：https://bit.ly/4pC2Wll

相關報名與課程資訊，可洽 Dr. Jennifer Fang，電話：626-312-2900 分機213，或至 https://bit.ly/45JpgCc

