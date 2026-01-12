CASAA LIVING／方太（FOTILE）洛杉磯旗艦店隆重開幕

CASAA LIVING／方太（FOTILE）洛杉磯 旗艦店於1月10日正式開幕，開業典禮現場嘉賓雲集，並安排了演唱表演與抽獎活動，氣氛熱烈、高潮迭起。方太（FOTILE）美國總經理李印平，CASAA LIVING 店總經理 Rachel，CASAA LIVING 旗艦店總經理 Zoe，以及 Mike 等嘉賓共同出席剪綵儀式。開業期間，門店同步推出限時優惠活動，吸引眾多消費者到場體驗。

CASAA LIVING 旗艦店總經理 Zoe 接受采訪

CASAA LIVING 旗艦店總經理 Zoe 在接受採訪時介紹，CASAA LIVING 是洛杉磯地區方太（FOTILE）的總代理，整體業務涵蓋四大核心模組：

第一，完整展示方太全品類廚電產品，包括油煙機、爐具、蒸箱、烤箱及洗碗機等；

第二，作為多個國際主流家電品牌的授權經銷商，代理三星 （Samsung）、LG、GE、Whirlpool（惠而浦）等品牌；

第三，提供一站式櫥櫃與全屋訂製服務，涵蓋美式櫥櫃、室外家具及整體設計方案；

第四，精選高端家具與家電品牌產品，如沙發等，滿足不同家庭的生活需求。

方太（FOTILE）美國總經理李印平接受采訪

方太（FOTILE）美國總經理李印平在致辭中表示，方太長期位居中國廚房電器第一品牌，今年恰逢品牌成立30週年。三十年來，方太產品已銷往全球30多個國家，走進超過3000萬個家庭，持續改善全球家庭的廚房體驗，致力於「為了億萬人的幸福」。

他指出，方太美國公司成立至今已有10年，始終專注於研發符合美國本土需求的產品，包括吸力強勁的油煙機、大火力灶具，以及方太獨創發明的洗碗機等，均為美國市場量身打造。洛杉磯一直是方太最重要的市場之一，感謝當地消費者長期以來的支持。他期待 CASAA LIVING 羅蘭岡 旗艦店成為方太在洛杉磯的標竿門店，讓更多消費者能親身體驗方太產品與高品質家居用品，並祝賀旗艦店開業大吉。

CASAA LIVING總經理 Rachel

CASAA LIVING總經理 Rachel 表示，CASAA LIVING 不僅是一個銷售產品的空間，更是一個以廚房與家庭生活為核心的體驗式展示平台。她希望透過實際體驗，將真正好用、耐用、適合長期使用的產品帶給消費者，打造一個值得信賴、能讓顧客反覆回訪、安心購買的家居場所。她也承諾，團隊將用心對待每一位客戶、每一次交付與每一個選擇，歡迎社區民眾前來體驗與交流。

CASAA LIVING／方太（FOTILE）洛杉磯旗艦店是一家以廚房與家庭生活為核心的一站式家居體驗與零售品牌，致力於為洛杉磯本地家庭提供兼具品質、實用性與設計感的家居解決方案。在家具與床墊領域，門店引進多個知名品牌，涵蓋智慧床墊、硬床墊及天然椰棕床墊，滿足不同族群與家庭結構的多元需求；在櫥櫃與訂製服務方面，則提供美式、歐式等多種風格，並由專業設計師團隊提供全屋客製化規劃。

CASAA LIVING／方太（FOTILE）洛杉磯旗艦店地址: 17523 Colima Rd, City of industry, CA 91748（原皇都電器舊址），電話：626-362-8507。