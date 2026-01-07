南加最熱鬧迎春盛會 200攤商嗨翻蒙市

我的頻道

洛杉磯訊
世界日報洛杉磯社、蒙特利公園市政府及蒙市商業發展委員會(BIDAC)共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」，將於1月31日及2月1日盛大登場。活動匯聚超過200家特色攤商，吃喝玩樂一應俱全，熱鬧氣氛十足，誠摯邀請民眾攜家帶眷前來共度歡樂新春。

年節展自然少不了豐富多元的美食饗宴，現場規畫近50個美食攤位，帶來來自各地的特色佳餚，包括羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖、東北烤串等，無論是懷舊古早味或異國風味美食，都能一次品嘗，讓民眾大快朵頤。

除了琳瑯滿目的美食選擇，活動現場也特別設置由台灣味全公司贊助的「許願樹專區」，民眾可向工作人員索取許願卡，寫下新年心願並掛上樹梢，祈求新的一年平安順遂、好運連連。此外，現場亦規畫「民俗技藝專區」，提供免費書寫春聯服務，吸引熱愛中華文化的民眾駐足欣賞，近距離感受傳統文化的深厚底蘊與濃濃年味。

「2026蒙市迎春年節展」將於1月31日（周六）上午10時至晚間9時，以及2月1日（周日）上午10時至晚間7時，在蒙特利公園市嘉偉大道(Garvey Ave.)封街舉行，活動範圍自Garfield Ave.至Alhambra Ave.，橫跨五個街區。活動免費開放入場，並提供多處免費停車場，包括Mark Keppel High School、El Repetto Elementary School、Barnes Park及Ynez Elementary School。活動期間每日上午10時至下午6時，亦提供免費接駁車服務，歡迎民眾多加利用。

蒙特利公園市 洛杉磯 世界日報

