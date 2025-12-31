雄獅旅遊新年檔 台灣環島買4送1、直飛黃刀追極光

我的頻道

隨著新年假期將近，美國運輸安全管理局(TSA)預估，年底假期航空旅運量將迎來高峰，單日通過機場安檢人數有望突破250萬人次，顯示全球旅遊需求持續回溫。旅遊業者觀察，近年消費者送禮趨勢逐漸轉向「體驗型旅遊」，以旅行取代傳統實體禮品，成為節慶期間凝聚情感的新選擇。

北美華人旅遊市場品牌雄獅旅遊推出新年檔期回饋活動，主打「台灣環島經典行程」及「直飛加拿大黃刀鎮極光航班」兩大產品，鎖定返鄉探親、家族團聚與圓夢型旅遊需求，提供多元選擇。

雄獅旅遊表示，台灣長期以來都是北美華人返鄉與家庭旅遊的熱門目的地，本次活動特別針對家族同行旅客，規劃高彈性、具深度的環島行程，協助旅客在歲末年終與親友共度珍貴時光。

台灣環島8日遊-限時推出「買4送1」。針對家庭與多代同遊市場，推出經典熱銷的「台灣環島8日遊」，2026年1月指定團體限時祭出「買4送1」優惠。行程橫跨台灣山海與人文景點，包含日月潭湖上遊船、阿里山森林步道、台南古都巡禮，並安排搭乘懷舊觀光列車「藍皮解憂號」，沿南迴鐵道欣賞太平洋壯闊海景。

此外，行程亦結合在地飲食文化，安排埔里特色料理、日月潭紅玉紅茶體驗及台南府城小吃，讓旅客透過味蕾感受台灣風土人情，成為近年孝親旅遊與家族團體的熱門選擇。

極光黃金年（見圖）倒數-直飛黃刀鎮搶攻追光族。2026年被視為「極光黃金年」的最後高峰期，其中1至3月為極光出現頻率與亮度最佳的時段，錯過後恐需再等11年。雄獅推出加拿大溫哥華直飛黃刀鎮的限量機票，省去轉機時間，直達極光核心觀賞地。

航班包含1月13日出發含稅約USD 500元起，以及1月20日出發含稅約USD 550元起；凡10人同行即贈Apple iPad（第11代）乙台，送完為止。

詳情可至www.liontravel.us查詢，或電話626-569-9238，地址9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte, CA。

日月潭 華人 加拿大

