我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

昌興珠寶迎新 Messika Move系列特惠高達7折

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著嶄新一年揭開序幕，法國高級珠寶品牌Messika以經典之作Move系列（見圖）象徵幸運、流動與無限可能，穿戴出優雅高貴，也可隨性時尚。昌興珠寶代理風格多樣的Messika珠寶首飾，新年酬賓特惠高達30% OFF。

昌興推介，Messika Move系列承載著品牌對現代女性的詮釋：自由、自信與勇於追求自我。該系列由創辦人暨藝術總監Valérie Messika創作，以標誌性的「可移動鑽石」設計聞名，三顆鑽石在精緻金屬軌道中自由滑動，象徵昨日、今日與明日，也寓意愛情、幸運與生命的延續，代表女性在不同人生階段的成長與蛻變，完美詮釋當代女性的優雅與堅韌。每一次輕柔的律動，均散發出低調而純粹的奢華魅力。

新年新氣象，Move系列中的項鍊、手環、戒指與耳環，從日常佩戴到節慶造型皆完美相襯。簡約而不失力量感的線條設計，讓珠寶成為自我風格的延伸，無論是犒賞自己或送給摯愛，皆傳達對未來的美好祝福。

昌興珠寶聖蓋博店（全統廣場）地址140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞店（Arcadia Mall鼎泰豐對面）位400 S. Baldwin Ave. L5 - L7，電話(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。

亞凱迪亞 聖蓋博 鼎泰豐

上一則

餐廳採無現金經營 4賊空手而逃

下一則

雄獅旅遊新年檔 台灣環島買4送1、直飛黃刀追極光

延伸閱讀

韓前第一夫人金建希弊案 檢控收賄20萬美元、幕後介入國政

韓前第一夫人金建希弊案 檢控收賄20萬美元、幕後介入國政
王室珠寶失竊被偷怕 羅浮宮阿波羅長廊加裝防盜鐵窗

王室珠寶失竊被偷怕 羅浮宮阿波羅長廊加裝防盜鐵窗
抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張
康州知名拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery 元旦兩日拍賣會　珠寶鑽表精品國際買家矚目登場

康州知名拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery 元旦兩日拍賣會　珠寶鑽表精品國際買家矚目登場
六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠

六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠
昌興珠寶歲末清倉 多款名錶5折起

昌興珠寶歲末清倉 多款名錶5折起

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世