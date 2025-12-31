昌興珠寶迎新 Messika Move系列特惠高達7折

隨著嶄新一年揭開序幕，法國高級珠寶品牌Messika以經典之作Move系列（見圖）象徵幸運、流動與無限可能，穿戴出優雅高貴，也可隨性時尚。昌興珠寶代理風格多樣的Messika珠寶首飾，新年酬賓特惠高達30% OFF。

昌興推介，Messika Move系列承載著品牌對現代女性的詮釋：自由、自信與勇於追求自我。該系列由創辦人暨藝術總監Valérie Messika創作，以標誌性的「可移動鑽石」設計聞名，三顆鑽石在精緻金屬軌道中自由滑動，象徵昨日、今日與明日，也寓意愛情、幸運與生命的延續，代表女性在不同人生階段的成長與蛻變，完美詮釋當代女性的優雅與堅韌。每一次輕柔的律動，均散發出低調而純粹的奢華魅力。

新年新氣象，Move系列中的項鍊、手環、戒指與耳環，從日常佩戴到節慶造型皆完美相襯。簡約而不失力量感的線條設計，讓珠寶成為自我風格的延伸，無論是犒賞自己或送給摯愛，皆傳達對未來的美好祝福。

昌興珠寶聖蓋博 店（全統廣場）地址140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞 店（Arcadia Mall鼎泰豐 對面）位400 S. Baldwin Ave. L5 - L7，電話(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。