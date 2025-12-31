鄭博仁律師：用餐休息時間違規 工資訴訟最易觸發

我的頻道

洛杉磯訊
加州，用餐與休息休息時間絕非無足輕重的細節，而是一套由嚴格法規與高昂罰則構成的精密法律體系。對於雇主而言，對此規定的誤解或疏忽可能引發如潮的集體訴訟與巨額工資罰金，對企業聲譽與財務狀況造成重創。對於廣大非豁免性雇員而言，這些休息時間是法律保障的健康工作權益的核心組成部分，是獲取應得報酬的重要一環。

前檢察官、調停員，現任南加州審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)深刻理解雙方在此問題上面臨的挑戰與關切，以下旨在清晰解析加州複雜的用餐與休息休息時間法律，分別從雇主與雇員的角度，闡明權利、義務與合規策略，為構建和諧、合法的職場環境提供堅實指引。

鄭博仁律師指出：在加州勞工法實踐中，用餐與休息時間違規往往是工資糾紛訴訟的「頭號引爆點」。許多雇主直到收到訴狀時，才意識到看似簡單的休息制度管理，竟會帶來每小時工資疊加的巨額罰金。這不僅是法律合規問題，更是企業運營的核心風險管理。

加州對非豁免雇員的休息與用餐時間規定，明顯嚴於聯邦法律。雇員每日工作超過5小時，即有權在第五小時結束前享有一次不少於30分鐘、免於職責的無薪用餐休息；工作超過10小時，則須再提供第二次用餐休息。僅在法律規定的條件下，雙方才能以書面方式豁免部分用餐時間，或約定「在崗用餐」，但在崗時間必須計薪。

此外，雇員每工作滿4小時或其主要部分，即有權享有一次不少於10分鐘的帶薪工間休息。用餐休息與工間休息必須分開提供，不得合併。對於未依法提供用餐或工間休息的情況，雇主須就每個違規工作日，支付相當於一小時工資的罰金，若兩項同時違規，單日最高可達兩小時工資。

加州最高法院已明確指出，雇主負有「主動提供並確保」休息機會的義務，不能以「雇員未主動要求」作為抗辯理由。雇主應建立清楚的書面政策與可驗證的排班、提醒與紀錄機制，並審慎處理所謂的「自願放棄」，以避免法律風險。

對雇員而言，了解自身是否屬於非豁免身分及應享權利，並在休息遭到剝奪時保留相關紀錄，是保護自身權益的關鍵。若權利被系統性侵害，可向加州勞工專員申訴或循法律途徑追索，相關請求通常適用三年的訴訟時效。

如果對合規有疑問，聯繫鄭博仁聯合律師事務所進行保密諮詢。中文專線626.570.8888，或郵件至中文團隊[email protected]

法律免責聲明： 本文僅為提供信息之用，不構成法律意見，亦不建立律師-客戶關系。鑒於法律的持續演變，應就具體情況諮詢法律顧問。

