2025 U.S. Fashion Show 洛杉磯盛大登場

郡長代表為主辦單位頒發賀狀

日前，2025 U.S. Fashion Show·Los Angeles於洛杉磯 百年地標比特摩爾千禧酒店（Millennium Biltmore Hotel）隆重舉行。這場國際級時尚盛典不僅集結全球頂級時尚資源，更以「華裔 力量走進主流時尚核心舞台」為主軸，成為華裔模特與設計師在美國時尚版圖上的重要里程碑。

主辦人楊洋接受采訪

U.S. Fashion Show成立於2024年，由U.S. Fashion Show LLC主辦，自創立以來已先後在芝加哥、舊金山 、紐約及加拿大多個核心城市舉辦高規格時尚活動，並與GUCCI、DIOR、MOSCHINO、Dre’Mona Studio等國際品牌合作。2025年首次登陸洛杉磯，本次活動由中美華人 戲劇聯盟、新絲路（美國）超模學院（LA）、好萊塢 精英娛樂集團、非攝影、UNIQUE PHOTOGRAPHY聯合主辦。

主辦人楊洋（左）與本次盛會年度代言人Clara Lobel

當晚星光雲集，出席嘉賓涵蓋國際時裝設計師、時尚雜誌編輯、作家、影視製作人、導演、模特經紀人及主流社交媒體影響力人士。包括國際設計師Alexis Monsanto、時尚雜誌編輯Faith Boutin、作家與國際關係專家Lisa Haisha，以及多位國際模特與選美冠軍。值得一提的是《鋼鐵人3》導演Shane Black親臨現場，引發媒體高度關注，為活動增添好萊塢重量級光環。

服飾品牌JH獲頒獎狀

本屆大秀共集結八大國際品牌，150餘位模特同台演繹，華裔模特佔據重要比例，與來自不同族裔的主流模特共同構成舞台核心。從高訂禮服、訂製西裝、輕奢小禮服，到運動休閒、街頭潮流、國潮童裝與高訂晚裝，多元風格全面呈現。其中，Dre’Mona Studio、Zeglio Custom Clothiers、Julie Gish、Calixolii、YOUTH OF REVOLUTION、Alice、JH及Anna Gupta等品牌依序亮相，展現設計實力與文化融合。

菁英模特兒頒獎，盲盒公仔

壓軸登場的Anna Gupta高訂奢華晚裝系列將現場氣氛推向高潮。知名演員、國際模特趙茜以「US Fashion Show首席模特」身份亮相，氣場全開，成為全場焦點。

當晚頒獎典禮上，多位美國政要代表及贊助商到場支持，洛杉磯郡郡長凱瑟琳·巴格代表吳忠國，蒙市前市長林達堅等代表為主辦單位頒發賀狀。大會同時公布三位「年度代言人」兒童、青少年與成人組別，象徵華裔模特正從參與者邁向主流時尚體系中的影響力代表。

活動由好萊塢演員Jason Zlatkus、雙語主持人Elsa Gessesse及楊洋共同主持。隨著嘉賓與模特在社交媒體同步分享現場盛況，活動聲量迅速擴散至國際時尚與娛樂圈，進一步彰顯U.S. Fashion Show的國際影響力。