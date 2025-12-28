我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一片披薩10年漲50% 紐約市「披薩原則」失靈了

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

2025 U.S. Fashion Show 洛杉磯盛大登場

洛杉磯訊
郡長代表為主辦單位頒發賀狀
郡長代表為主辦單位頒發賀狀

日前，2025 U.S. Fashion Show·Los Angeles於洛杉磯百年地標比特摩爾千禧酒店（Millennium Biltmore Hotel）隆重舉行。這場國際級時尚盛典不僅集結全球頂級時尚資源，更以「華裔力量走進主流時尚核心舞台」為主軸，成為華裔模特與設計師在美國時尚版圖上的重要里程碑。

主辦人楊洋接受采訪
主辦人楊洋接受采訪

U.S. Fashion Show成立於2024年，由U.S. Fashion Show LLC主辦，自創立以來已先後在芝加哥、舊金山、紐約及加拿大多個核心城市舉辦高規格時尚活動，並與GUCCI、DIOR、MOSCHINO、Dre’Mona Studio等國際品牌合作。2025年首次登陸洛杉磯，本次活動由中美華人戲劇聯盟、新絲路（美國）超模學院（LA）、好萊塢精英娛樂集團、非攝影、UNIQUE PHOTOGRAPHY聯合主辦。

主辦人楊洋（左）與本次盛會年度代言人Clara Lobel
主辦人楊洋（左）與本次盛會年度代言人Clara Lobel

當晚星光雲集，出席嘉賓涵蓋國際時裝設計師、時尚雜誌編輯、作家、影視製作人、導演、模特經紀人及主流社交媒體影響力人士。包括國際設計師Alexis Monsanto、時尚雜誌編輯Faith Boutin、作家與國際關係專家Lisa Haisha，以及多位國際模特與選美冠軍。值得一提的是《鋼鐵人3》導演Shane Black親臨現場，引發媒體高度關注，為活動增添好萊塢重量級光環。

服飾品牌JH獲頒獎狀
服飾品牌JH獲頒獎狀

本屆大秀共集結八大國際品牌，150餘位模特同台演繹，華裔模特佔據重要比例，與來自不同族裔的主流模特共同構成舞台核心。從高訂禮服、訂製西裝、輕奢小禮服，到運動休閒、街頭潮流、國潮童裝與高訂晚裝，多元風格全面呈現。其中，Dre’Mona Studio、Zeglio Custom Clothiers、Julie Gish、Calixolii、YOUTH OF REVOLUTION、Alice、JH及Anna Gupta等品牌依序亮相，展現設計實力與文化融合。

菁英模特兒頒獎，盲盒公仔
菁英模特兒頒獎，盲盒公仔

壓軸登場的Anna Gupta高訂奢華晚裝系列將現場氣氛推向高潮。知名演員、國際模特趙茜以「US Fashion Show首席模特」身份亮相，氣場全開，成為全場焦點。

當晚頒獎典禮上，多位美國政要代表及贊助商到場支持，洛杉磯郡郡長凱瑟琳·巴格代表吳忠國，蒙市前市長林達堅等代表為主辦單位頒發賀狀。大會同時公布三位「年度代言人」兒童、青少年與成人組別，象徵華裔模特正從參與者邁向主流時尚體系中的影響力代表。

活動由好萊塢演員Jason Zlatkus、雙語主持人Elsa Gessesse及楊洋共同主持。隨著嘉賓與模特在社交媒體同步分享現場盛況，活動聲量迅速擴散至國際時尚與娛樂圈，進一步彰顯U.S. Fashion Show的國際影響力。

華裔 洛杉磯 好萊塢 舊金山 華人

上一則

用了3年才發現真相 男子這動作讓洗碗機煥然一新

下一則

「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化

熱門新聞

台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44
張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩