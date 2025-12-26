新世紀傢俱新年特價 名牌優惠2折起

新世紀傢俱於新年期間，推出「新年大特價」優惠活動，特價商品低至兩折出售，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該傢俱店的特價商品中，有美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發特價399元、真皮兩人座沙發特價499元、高級溫馨布沙發兩件組特價599元、真皮三人座沙發特價599元、百分百全真皮沙發兩件組特價888元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組特價1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

另有大型皮沙發椅特價188元、高級兩座位布沙發199元、現代流行轉角布沙發兩件組特價299元、大型實木五斗櫃特價199元、各種顏色的現代流行款式Buffet Table特價 168元、高級實木餐桌五件組特價188元、單人實木床特價98元、布藝雙人床三件組特價99元、現代流行款實木睡房六件組特價299元（見圖） 、印尼 全實木溫馨睡房六件組特價399元、義大利 百分百真皮沙發特價499元、美國名牌全真皮沙發兩件組特價688元等。

該傢俱店表示，他們在聖蓋博 山谷區開業已超過25年歷史，逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部均以成本價售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），每週七天營業時間由上午11時至下午6時。