我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

年關車潮 全民保險提醒車險保額

洛杉磯訊

美國幅員遼闊，汽車為主要交通工具。加州每年約發生50萬起車禍，數量僅次於德州，平均每日約1,300-1,400起。事故發生後，保險公司或責任方的平均賠償約為$5,000-$25,000；若涉及明顯或嚴重傷害，賠償金額多介於4萬至16萬之間，造成致命傷害時，賠償甚至可能高達180萬。

2025年，加州最低車險標準為30/60/15（人身傷害每人最高3萬，每次事故最高6萬，財產損害最多1.5萬），僅僅只能提供最低保障。若身為責任方，一旦理賠超過上限，就需要用自己的資產來賠付。

汽車保險主要涵蓋多項核心保障，內容包括對外與對內的風險防護。責任險負責賠償事故中對方的人身傷害與財產損失；碰撞險則在不論肇事責任歸屬的情況下，理賠自身車輛的修復費用。綜合意外險涵蓋非碰撞事故造成的損失，例如行駛中擋風玻璃遭石頭擊破、車輛停放時被倒塌樹木損壞或遭竊等情況。

此外，醫療費用保險可支付車禍中駕駛人與乘客的醫療支出；若對方未投保、保額不足或肇事逃逸，未投保或投保不足駕駛人保險可由自身保險公司理賠。部分保單另含道路救援服務，如拖吊、換胎、電池沒電或鑰匙反鎖等緊急協助，並提供維修期間的租車補償。

責任險為加州法規強制要求，車輛須投保方可合法上路；以租賃或貸款方式購車者，通常需加保碰撞險與綜合意外險。鑒於加州無保險或保險不足駕駛比例偏高，相關保障亦常被建議納入。

近年因維修成本上升及車禍數量偏高，汽車保險保費持續走高。保費除與事故風險相關，亦受車輛價值、行駛里程、居住地區、駕駛人年齡與駕駛紀錄等因素影響。部分保險公司亦提供多保單、好學生或特定職業等折扣方案，以減輕保費負擔。

「全民保險」代理多家保險公司，為企業與家庭提供保險與理財規劃服務，項目涵蓋年金、長期護理、退休與資產配置、老人與個人及團體醫療保險、汽車與房屋保險、商業保險、人壽保險，以及遺產與信託規劃等。羅蘭崗626-363-2228；地址：17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣949-943-1789；地址：980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址：www.anyinsurances.com。

醫療保險 加州 保費

上一則

身分盜用與詐騙風險 加州全美第2

下一則

暴風雨侵襲 南加內陸帝國多地交通癱瘓

延伸閱讀

姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲

姜昆在加州過節高唱「我愛我的祖國」 惹罵聲
加州擬徵富豪稅：看似劫富濟貧 實則後患無窮？

加州擬徵富豪稅：看似劫富濟貧 實則後患無窮？
亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民

亞利桑納州哈瓦蘇湖城 最吸引加州人移民
財富稅新案遭批 恐逼富豪外移 分析：換來稅基長期受損

財富稅新案遭批 恐逼富豪外移 分析：換來稅基長期受損
停電損失若超過2500元 舊金山商家可另提理賠

停電損失若超過2500元 舊金山商家可另提理賠
ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕

ICE「公路哨兵行動」突襲 加州101無證移民卡車司機被捕

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則