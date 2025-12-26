年關車潮 全民保險提醒車險保額

美國幅員遼闊，汽車為主要交通工具。加州 每年約發生50萬起車禍，數量僅次於德州，平均每日約1,300-1,400起。事故發生後，保險公司或責任方的平均賠償約為$5,000-$25,000；若涉及明顯或嚴重傷害，賠償金額多介於4萬至16萬之間，造成致命傷害時，賠償甚至可能高達180萬。

2025年，加州最低車險標準為30/60/15（人身傷害每人最高3萬，每次事故最高6萬，財產損害最多1.5萬），僅僅只能提供最低保障。若身為責任方，一旦理賠超過上限，就需要用自己的資產來賠付。

汽車保險主要涵蓋多項核心保障，內容包括對外與對內的風險防護。責任險負責賠償事故中對方的人身傷害與財產損失；碰撞險則在不論肇事責任歸屬的情況下，理賠自身車輛的修復費用。綜合意外險涵蓋非碰撞事故造成的損失，例如行駛中擋風玻璃遭石頭擊破、車輛停放時被倒塌樹木損壞或遭竊等情況。

此外，醫療費用保險可支付車禍中駕駛人與乘客的醫療支出；若對方未投保、保額不足或肇事逃逸，未投保或投保不足駕駛人保險可由自身保險公司理賠。部分保單另含道路救援服務，如拖吊、換胎、電池沒電或鑰匙反鎖等緊急協助，並提供維修期間的租車補償。

責任險為加州法規強制要求，車輛須投保方可合法上路；以租賃或貸款方式購車者，通常需加保碰撞險與綜合意外險。鑒於加州無保險或保險不足駕駛比例偏高，相關保障亦常被建議納入。

近年因維修成本上升及車禍數量偏高，汽車保險保費 持續走高。保費除與事故風險相關，亦受車輛價值、行駛里程、居住地區、駕駛人年齡與駕駛紀錄等因素影響。部分保險公司亦提供多保單、好學生或特定職業等折扣方案，以減輕保費負擔。

