99大華羅蘭岡店 12/20、21 歲末壓軸 ～「大華聖誕市集」

大華超市羅蘭岡 店將於12 月 20 日（週六）及 21 日（週日） 盛大推出年度壓軸活動「大華聖誕市集」(見圖)，這兩天的大華現場將化身為充滿歡樂和驚喜的聖誕村！

大華指出，此次活動將以濃厚的節慶氛圍為主軸，提供超過 20家品牌食品免費試吃、10台亞洲美食餐車以及10 個聖誕主題攤位，熱鬧打造出吃喝玩樂一站式的聖誕美食嘉年華。

踏入大華超市內，溫暖的聖誕裝飾與冬季氣息撲面而來。室內特別規劃了大型 「冬日火鍋試吃專區」，推出多款火鍋湯底、特色火鍋料、各種丸子、高級肉片，以及亞洲泡麵 新品等，讓民眾在寒冬中感受熱騰騰的多樣美食。此外，也有多款聖誕限定點心與節慶禮盒亮相，協助顧客完成節日期間的禮物選購。

戶外停車場則變身為色彩繽紛的 「聖誕美食市集」，十多台亞洲美食餐車香氣四溢，從泰式烤雞、越南 河粉、印尼 炒麵到港式小吃與中式串燒，帶來跨文化的節慶風味。周邊則佈置聖誕樹、燈串與節慶造景，搭配著十 個節慶主題攤位，展銷聖誕禮品、節慶小物、冬季甜點與手作商品，營造濃濃的聖誕市集氛圍。

特色餐車將匯集(一)8E8 Thai Street Food泰式料理：提供經典泰式打拋豬、冬蔭功、香蘭椰漿飯，酸香辣甜多層次泰國街頭風味，(二)Cruisin Fusion越南融合料理：主打越式法國麵包、蒜香炒麵及特色粉麵料理，將傳統越南小吃融入創新口味，(三) Wen’s Kitchen中式烤串：精選肉串、海鮮串及蔬菜串，搭配孜然、辣椒等特色香料炭烤，(四) StopBye Café印尼特色餐車： 以印尼辣醬與東南亞 香料現做叻沙、炒麵、沙嗲等料理，刺激道地又濃郁。

現場更安排有DJ、節慶音樂、親子互動區與免費氣球派發。大華超市市場部表示，希望透過這次「大華聖誕市集」，打造出一個能與家人、大小朋友共享節慶喜悅的場景，進而傳達大華不只是採購場所，更希望成為社區居民在節日期間最幸福、最熱鬧的一站。

「大華聖誕市集」活動時間是12月20日（週六）上午11時至睌上8時，12月21日（週日）上午11時至睌上7時，地點在99 大華羅蘭岡分店1015 S. Nogale St.,Rowland Heights, CA 。