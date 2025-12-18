極品假期歲末促銷 2026Viking河輪全包價優惠

我的頻道

洛杉磯訊
河流遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛，不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。

極品假期歲末推出「全包式—Viking河輪特惠（見圖）」在12/22/2025前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房700元船上零用金、每人訂金25元的多重優惠，有條件限制。

Viking維京河流全包式服務從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機樂享整段旅程，是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選四大推薦2026年河輪行程（基本房）航線如下：3月27日出發的「浪漫多瑙河8天」，造訪匈牙利、奧地利、斯洛伐克、德國四國，航程自帕紹至布達佩斯，每人2999元起；7月22日的「城市之光12天」，暢遊捷克、德國、盧森堡、法國四國，從布拉格至巴黎，每人3499元起；7月11日出發的「巴黎至瑞士12天」，行經瑞士、盧森堡、德國、法國四國，自蘇黎士啟航至巴黎，每人3599元起；以及7月28日的「東歐11天」，探索羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、匈牙利五國，從布加勒斯特至布達佩斯，每人3998元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可去電洽詢。促銷至2025年12月22日， 船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，連絡遊輪專家極品假期全美免付費電話1-888-680-5688計畫河輪之旅。

德國 觀光 瑞士

華人企業太子行全體員工 金援香港大埔火災 

卜君毅弟弟 胃癌四期仍致力音樂教育

