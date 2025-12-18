極品假期歲末促銷 2026Viking河輪全包價優惠

河流遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光 旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人所喜愛，不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。

極品假期歲末推出「全包式—Viking河輪特惠（見圖）」在12/22/2025前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房700元船上零用金、每人訂金25元的多重優惠，有條件限制。

Viking維京河流全包式服務從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機樂享整段旅程，是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選四大推薦2026年河輪行程（基本房）航線如下：3月27日出發的「浪漫多瑙河8天」，造訪匈牙利、奧地利、斯洛伐克、德國 四國，航程自帕紹至布達佩斯，每人2999元起；7月22日的「城市之光12天」，暢遊捷克、德國、盧森堡、法國四國，從布拉格至巴黎，每人3499元起；7月11日出發的「巴黎至瑞士 12天」，行經瑞士、盧森堡、德國、法國四國，自蘇黎士啟航至巴黎，每人3599元起；以及7月28日的「東歐11天」，探索羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、匈牙利五國，從布加勒斯特至布達佩斯，每人3998元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可去電洽詢。促銷至2025年12月22日， 船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，連絡遊輪專家極品假期全美免付費電話1-888-680-5688計畫河輪之旅。