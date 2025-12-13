我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

2025國泰銀行基金會獎學金 20人獲獎

洛杉磯訊
2025年國泰銀行基金會獎學金20位獲得者。

國泰銀行基金會宣布2025年國泰銀行基金會獎學金的20名獲獎者（見圖）。今年共收到1,187份申請，比去年的720份增加了65%。值得注意的是，超過37%的獎學金申請者是家中第一個上大學的學生，87.4%的獎學金申請者是少數族裔。

國泰銀行基金會的項目管理機構亞太社區基金(Asian Pacific Community Fund)將申請名單篩選至894名資質優異的候選人之後，國泰銀行的志願者們對這些候選人進行審核和評估，最終選出20名獲獎者。

國泰銀行基金會獎學金已成為該行致力於積極影響社區教育的標誌。每位獎學金得主將獲得2,500元作為追求高等教育目標時的學費資助。

2025年國泰銀行基金會獎學金得主包括1.加州學生Angie Alfaro，Brooklyn Adams，Elijah Marquardt，Jayden Duong，Jonathan Gong，Joshua Lang，Kellen Duong，Mark Luong。伊利諾伊州Claire Moon。馬里蘭州Jade Escolero-Contreras，Trinity Rosario，麻州Idalis De Jesus，內華達州Joleane Haile，新澤西州Mohamed Faragalla。紐約州Ava Occhiogrosso，Jackson Chen，Maya Escobar，德州Botao Yuan，Makenzi Henderson，華盛頓州Celine Muller。

國泰銀行基金會主席Deborah Ching表示：「國泰銀行基金會很榮幸能夠支持2025屆獎學金得主實現夢想，並為社區帶來積極影響，向這些當之無愧的青年學者致以誠摯的祝賀。」

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監Nancy Tarr 表示：「國泰銀行很榮幸贊助這些獎學金，以支持傑出學生，並以此作為對該行所服務社區的投資。希望這些獎學金能夠極大地幫助學生們實現他們的目標與抱負。」

更多信息可瀏覽cathaybankfoundation.org。

