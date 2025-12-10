角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡

我的頻道

洛杉磯訊
由於2026年的醫療保險改革條件太繁複，基督教角聲醫療中心(herald Christian Health Center)可以免費幫助大家，申請加州投保、白卡或紅藍卡。

角聲醫療中心可以協助大家申請改革後的醫療保險，提供免費醫療健保申請或續保服務，如加州投保(Covered California)、白卡(Medi-Cal)或紅藍卡(MediCare)的申請和更新，並有專業負責的跟進服務，確保民眾和家人能得到最適合的健保計畫。

由於改革後醫療保險的要求條件有改變，令一些白卡持有者不符合資格，而需要轉至「加州投保」，加州投保的「註冊開放期」是由即日起至2026年1月31日，如參加加州投保醫療保險計畫，一旦註冊開放期結束後，除非有特殊生活事件，才可以登記或作更改健康保險計畫，在大多數情況下，必須在特殊生活事件發生之日起的60天內盡快登記或更改健保計畫。如果提前知道失去健康保險的日期，該在失去保險日期的當月註冊，以防止保險覆蓋出現任何空隙。

角聲醫療中心關心民眾的需要，可電626-565-7614或626-650-9118諮詢或預約，登記加州投保需提供以下四種文件，（一）目前的家庭收入證明或去年報稅表。（二）加州ID或駕照。（三）美國護照、綠卡、公民證或工卡(EAD)。（四）社安卡號碼(SSN)或個人報稅號碼(ITIN)。該醫療中心愛滿地市地址在3401 Aerojet Ave., El Monte, CA 91731，工業市地址在1661 Hanover Road, #103, City of Industry, CA 91748。

角聲醫療中心是一家以服務社區為宗旨的醫療中心，是聯邦認可的醫療中心，有家庭科、小兒科、牙科、心理健康輔導、針灸等服務，免費幫助申請紅藍卡、白卡、加州投保、HMO等保險計畫。

