加州新勞工法倒數 鄭博仁律師線上開講​

洛杉磯訊

2026年即將到來，加州勞工法規也迎來新一輪重要調整。無論是打造合規且高效職場的企業主與管理者，或是關心自身權益的上班族，都與這些變化密切相關。新措施涵蓋薪酬透明、隱私保護、家庭照顧假到人工智慧監管等範圍，不只提高了合規要求，也帶來更多管理挑戰。對在加州運營的企業而言，及早掌握並調整因應方向，有助於降低風險、維持良好勞資關係，並在新法規生效後保持組織穩定度與競爭力。

前檢察官、調停員、現任南加州審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)指出，企業可將這些新要求視為強化內部政策與提升員工信任的契機。主動合規並非成本，而是一項有助組織更具韌性的投資。

以下為企業在2026年前須注意的主要法規更新摘要。

加州進一步強化薪酬透明與數據申報。SB 642擴大「工資」定義，將福利與非薪資報酬納入同工同酬範圍，並延長相關時效；職缺公告也需提供更精確的薪資區間。SB 464則要求100名以上員工的企業自2027年起提交更細分的薪酬報告，未遵守將受到強制處罰。

雇主通知義務全面強化。SB 294要求每年提供員工勞工權益通知，違者每人可罰500美元；未依規定通報員工遭逮捕或拘留則有每日罰款。SB 617更新Cal-WARN，裁員或搬遷通知須加入CalFresh及相關服務資訊。SB 446要求資料外洩30天內通知消費者，並於15天內通報州檢察長。

勞動與工資執法更嚴格。AB 288擴大PERB對部分私部門的管轄，但仍面臨NLRB的憲法訴訟。SB 261自2026年起強化工資判決執行，未在180天內履行者將面臨三倍罰款及強制性律師費。

員工合同與福利管理調整。AB 692自2026年起禁止「留任或付費」合同，違者須賠償至少5,000美元並負擔律師費。SB 590則自2028年起允許員工享有最多八週的家事假，用於照顧具家庭性質的「指定人員」。

人工智慧與疫情相關規範。SB 53要求大型AI開發者建立安全框架、進行風險評估並回報安全事件，並保護內部舉報者。AB 858將特定酒店與機場工人的疫情召回權延長至2027年。

在多變的加州法規環境中，具備勞資實務經驗的專業團隊至關重要。鄭博仁聯合律師事務所結合雇主與員工代理經驗，提供務實法律建議，協助客戶應對各項挑戰。如需更多資訊洽詢勞工與雇佣法律團隊：中文626.570.8888，或郵件至中文團隊[email protected]

法律免責聲明： 本文僅為提供信息之用，不構成法律意見，亦不建立律師-客戶關系。鑒於法律的持續演變，應就具體情況諮詢法律顧問。

更多內容可訂閱鄭博仁律師微信公眾號PaulChengLawGroup，或《律師怎麼說》YouTube頻道。電話：(888) 381-4244；電郵：[email protected]；網站：www.PPRCLaw.com。

加州 疫情 人工智慧

