藍天國際聖誕燈展迷宮樂園 阿凱迪亞首度登場

洛杉磯訊

藍天國際傳播公司，首次隆重特別推薦給華裔朋友們：全世界最大規模主流媒體爭相報導的「大型聖誕燈展迷宮樂園」（見圖）將首次在洛杉磯阿凱迪亞Santa Anita Park，地點：285 Huntington Drive，Arcadia（隣近阿凱迪亞跑馬場停車場展出）。

這是非常適合閤家出遊的娛興節目，秀展時間為期六周，由11月21日起至12月28日止--歡迎喜歡照相的發燒友一同出遊來打卡，在這聖誕佳節期間一起出遊來觀賞，一同前往體驗參與親眼目睹這重金打造如詩如幻最華麗聖誕氣氛的大型戶外活動，在這裡不僅有大型的聖誕燈飾佈置的迷宮，超絢麗的燈海效果搭配著特別燦爛華麗的聖誕樹，逛逛手作市集，體驗漫步在滑雪徑道上搭乘摩天輪，由上往下觀看美麗的聖誕迷宮樂園燈飾佈置盡收眼底，在這裡享受美食佳餚及聖誕的音樂別忘了還要來拜訪聖誕老人，這戶外溜冰場及冰滑梯的活動最適全小朋友們一同參與，不論是全家人相聚或情侶約會，在這美輪美奐奇幻的聖誕燈飾場地下留下永恆難忘令人驚嘆的回憶，若欲購買入場票可以立即掃二維碼（小圖）直接進入網站線上購票，並獲得更多的訊息。

若有任何問題歡迎隨時電話洽詢。BRAVO藍天國際傳播公司626-287-4588，626-287-4566歡迎團體參與詢問訂購詳情。

