現代汽車新車概念車在2025年洛杉磯國際車展隆重亮相

現代汽車的高性能純電動車 IONIQ 6 N在洛杉磯 國際車展正式亮相，現代N品牌重新定義了高性能電動車的界限，將於2026年在美國市場限量發售。現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz表示：IONIQ 6 N，提升N品牌產品品質，以電動動力系統吸引駕駛人，為高性能車輛愛好者提供激動人心的電車。該公司執行副總裁兼汽車研發科技部門總監Manfred Harrer表示IONIQ 6 N結合強大動力、先進電池管理、空氣動力學科技，和先進的懸吊系統，完美融合了速度、穩定性，和舒適性，為現代汽車工程新標竿。」

IONIQ 6 N為駕駛人帶來酣暢淋漓的駕駛體驗。N系列的三大性能支柱：過彎性能、賽道功能，以及日常跑車舒適性所支撐，確保了IONIQ 6 N既能在賽道上帶來彭湃激情，又能兼顧日常駕駛的舒適性，在性能和實用性之間取得平衡。高強度駕駛性能，整合了全新開發的硬體和智慧軟體，確保在賽道上擁有巔峰的性能、操控性，和耐久力。IONIQ 6 N可輸出驚人的641匹馬力和568磅呎的扭力，預計可在3.2秒內從每小時0哩加速至每小時60哩（搭配N起步控制系統），IONIQ 6 N整合式電子電力系統（power-electrics）的效率和輸出功率顯著提升，進而帶來極致性能。

車輛前方採用高銷率高功率驅動系統，整合了馬達、減速器，和逆變器；後方馬達則作為主要驅動系統，增強車輛牽引力。最高時速為每小時160哩。IONIQ 6 N先進的幾何懸吊系統和新設計底盤，實現卓越過彎操控精度。感應式的電子控制懸吊系統（ECS）避震器和壓低的前傾中心協同合作，加強了抓地性和穩定性，確保在起伏的道路和嚴苛的賽道上都能提供信心十足的性能。升級的電池提供了更高的輸出功率和更佳的能量密度，帶來更長的續航里程和更快的反應速度。藉由創新的400V-800V多電壓充電架構，當IONIQ 6 N連結到超快充電器後，僅需18分鐘就能將電量從10%充至80%。

Elantra N房車賽特別車款

現代汽車在今年的洛杉磯車展上還推出了全新2026 Elantra N TCR特別車款。這款高性能轎跑車是對現代汽車在IMSA米其林Pilot挑戰賽系列中連續六次獲得房車賽廠商冠軍的致敬之作。Elantra N TCR將源自賽車的性能和美學設計帶到公路上，並提供六速手排變速箱或八素雙離合器變速箱兩種選擇，以滿足不同駕駛愛好者的需求。Elantra N TCR將於2026年第一季限量發售，售價將在上市時公布。

Elantra N TCR特別車款的特色與功能：

• TCR專屬可調式天鵝頸碳纖維尾翼

• TCR專屬輕量化黑色19吋鍛造合金輪圈，專為搭配四活塞單體式前煞車卡鉗而設計

• Alcantara纖維布料包裹的方向盤，頂部中央帶有性能藍色標誌

• N性能鋁合金門檻飾板

• 四活塞單體式煞車卡鉗搭配兩片式前方煞車碟盤

現代CRATER概念車

LA車展中現代汽車還揭露了CRATER概念探險車/緊湊型越野休旅車，外觀設計展現其強大的形能和強悍的越野能力。由位於爾灣的美國現代汽車技術中心構思完成。CRATER概念車秉承了現代汽車XRT的精神，其設計元素體現了IONIQ 5 XRT、Santa Cruz XRT，以及Palisade XRT PRO等現代量產車型所展現的保護性和連結性。執行副總裁兼現代汽車和Genesis全球設計部門總監SangYup Lee表示：「CRATER的設計理念源自『自由的模樣是甚麼？』，而CRATER正是我們的探索精神所打造出的願景，體驗冒險帶來的震撼。」

CRATER概念車18吋輪圈的設計靈感源自於一顆想像的六角形小行星撞擊堅硬的金屬地表，並留下分形隕石坑的景象。其設計展現了越野精神，兼具粗獷和精度。輪圈搭配35吋越野輪胎，確保在各種環境下都能提供卓越的抓地力和離地間隙。

CRATER概念車的內建拖車鉤兼具開瓶器功能。測試鏡攝影機可以兼做手電筒。在緊急情況下可以從車上拆卸下來，用於捕捉壯麗的景色或是紀錄令人興奮的探險之旅。內部設計語言：面料的曲線CRATER概念車的內部設計專為精通科技、追求冒險，自帶設備（Bring Your Own Device）的方式為車主提供靈活且可自訂的數位體驗，以適應各種情況和個人偏好。座椅採用環繞式設計，突破了以往桶形座椅的束縛。結合了3D立體襯墊符合人體工學的舒適感，提供穩定性和舒適性。

CRATER概念車應對崎嶇地形配備了觸感舒適的齒輪式多功能越野控制器提供全面直覺的控制，並具備前後差速鎖定、牽引力控制，和煞車管理功能。地形模式選擇器預設了雪地、沙地，和泥地三種模式，針對不同地形優化車輛性能。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的全新現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車850家獨立經銷商，北美現代汽車每年為美國經濟貢獻了201億美元和十九萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。