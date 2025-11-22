華美假期量身打造英西葡法義摩14日郵輪+陸地

我的頻道

華美假期為鍾愛慢旅行、品味異國風情的銀髮族朋友們，量身打造了一場融合海洋度假與陸地攬勝的溫馨旅程。MSC郵輪加陸地遊14天經典地中海之旅。此次14天環遊之旅，適合老朋友結伴或與家人同行，在歷史古蹟與現代文明中穿梭，於山海美景與人文風情中沈醉。

感恩特惠價含機票2499元起加稅，出發日期2月10日。郵輪內艙特惠位置有限，前6名繳費報名者可免費升等到外艙。優惠截止至12/1。報名626-340-4300或626-320-3281陶老師

此次旅程特別安排豪華郵輪串聯英國、西班牙、葡萄牙、法國、摩納哥與義大利，讓旅客以輕鬆的方式飽覽地中海風光，遠離舟車勞頓。在寬闊甲板漫步、吹著海風、欣賞湛藍海景，宛如置身「移動的度假村」。

航程途經多個歐洲文化名城，從浪漫巴黎啟航，感受濃厚藝術氣息；停靠風光秀麗的港口城市；在七丘之城里斯本搭乘古老電車穿梭街巷，聆聽法多音樂。陽光燦爛的巴塞羅那以高迪建築令人驚豔；普羅旺斯與南法鄉村散發薰衣草與地中海的閒適氣息；於馬賽老港品味道地馬賽魚湯，體會純正漁港風情。

行程也將探訪法國蔚藍海岸的優雅浪漫，包括尼斯的盎格魯街、戛納的星光大道與摩納哥的蒙特卡洛。最後於義大利文帝米利亞小鎮為旅程畫下美好句點。

