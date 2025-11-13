Astiva Health 榮獲 2026 年「Senior Choice Gold Award」獎項，彰顯 其在高價值與多元文化醫療照護領域的領導地位

加州 成長最快、致力服務多元族裔長者族群的 Medicare Advantage健康保險 機構之一 Astiva Health 今日(11/14)宣布，榮獲全美知名醫療評估機構 HealthMetrix

Research Inc. 頒發的 2026 年 Senior Choice Gold Award。

該獎項旨在表彰在費用分攤價值與福利績效方面表現卓越的 Medicare Advantage 計劃。Astiva Health 憑藉其「以文化為導向」的高價值醫療模式，在南加 州與北加 州均展現出卓越的醫療成效與可負擔性，成功脫穎而出。

「這項殊榮代表我們對社區健康的長期承諾。」Astiva Health 聯合創辦人兼執行長 阮志雄博士（Dr. Tri T. Nguyen） 表示：「我們以文化為中心的照護模式，正在實際改善會員的健康成果，而此獎項正是對我們努力的肯定與鼓勵。」

Astiva Health 目前獲得 4 星 CMS 品質評級，並在全加州服務超過 38,000 名 Medicare Advantage 會員。該公司特別著重於服務多語族裔與少數族群，尤其是成長快速的亞太裔（AAPI）族群。Astiva 的整合照護模式結合多語支援、社區導向推廣與預防性健康照護，全面提升會員滿意度、忠誠度與健康成果。

Astiva Health 2026 年計劃：為加州長者提供更全面與實惠的醫療福利。Astiva 2026年的Medicare Advantage 計劃進一步升級福利內容，提供更完整且可負擔的健康照護：

 Astiva Health Savings Plan (HMO 001) 每月提供 $185 美元的 Part B 保費回饋金

 初級與專科門診及住院服務全免自付額（$0 copay）

 全面牙科、視力與聽力福利，涵蓋假牙與植牙

 健康食品與非處方藥（OTC）津貼每年最高 $2,880 美元，且未使用金額可累積滾存

 整合東西方醫療優勢，包括 針灸與整體健康照護服務

Astiva Health 的服務範圍涵蓋 南加州的洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣與聖地牙哥縣，以及 北加州的聖塔克拉拉縣（Santa Clara County），並提供中、韓、越、西、英五種語言客服支援，協助會員更輕鬆地了解與使用福利。

Astiva Health 將持續透過 社區導向的健康計劃與文化回應式服務，致力於讓每位會員都能享有更個人化、更實惠、且更便捷的醫療照護體驗。

如需了解 Astiva Health 2026 年 Medicare Advantage 健康保險計劃的更多資訊，可瀏覽官方網站 www.AstivaHealth.com 或去電客服專線 1-866-610-0655（聽障專線 TTY 711）。