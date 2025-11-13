攜手同行，共築希望：國泰銀行的關愛與社區之旅
專訪國泰萬通金控及國泰銀行董事會執行主席鄭家發（Dunson K. Cheng）博士
1. 您能否簡要介紹一下國泰銀行參與希望之行（Walk for Hope）活動的歷程？國泰銀行自2007年起開始參與希望之行（Walk for Hope）活動。 自那以後，從2007年至2025年，我們共籌集逾68萬美元。 我們的參與度逐年提升，每年都有更多客戶、團隊成員及他們的家人和朋友加入我們。 我們舉辦了內部募款活動，並鼓勵更廣泛的社區參與捐款。
2. 最初支援這一公益事業的契機是什麼？ 如今，又是什麼讓國泰銀行的團隊和國泰銀行基金會依然保持這份熱忱？
我和希望之城（City of Hope）的緣分，源於我一位親人在重病期間得到了他們無微不至的照顧。我清楚地記得，那天夜裡她病情惡化，City of Hope的Stephen J. Forman醫生立刻趕來救治，給予了她無微不至的關懷。 那次經歷給我留下了深刻的印象。
City of Hope是我們社區中獨特且極其珍貴的資源，並因其在癌症治療與研究領域的卓越成就而享譽全美。 這不僅關乎治療，更關乎希望與康復。 我們認為，支援並推廣這家醫院的工作，尤其是在我們所在的社區加以支持並推廣，是我們的責任。
此外，國泰銀行的多位團隊成員及其家人也曾直接受到癌症的困擾。 他們的堅強與毅力激勵著我們持續支援這項公益事業。 希望之行（Walk for Hope）活動讓我們有機會向他們致敬，並提高公眾對City of Hope每日所開展的拯救生命工作的關注。
3. 多年來，貴行通過哪些方式為希望之行（Walk for Hope）活動做出了貢獻？ 無論是捐款、志願服務，還是其他形式的支援，都可以包括在內。
我們的支持形式多種多樣：
籌款：團隊成員會組織內部募款活動，並以個人名義捐款。 客戶、家人和朋友們也都慷慨解囊。
積极參加活動：國泰銀行的團隊成員及其家人和客戶每年都會積极參加Walk for Hope活動。
社區參與：我們通過宣傳標語和社區外展活動來推廣這一活動。 我們的一些客戶也積极參與。 例如，當地農夫市集的一位商戶會捐贈農產品作為鼓勵，另一位則提供烘焙食品，以幫助提升公眾關注度。
我們致力於讓這一活動凝聚整個社區的力量，不僅讓團隊成員參與其中，也邀請客戶和業務合作夥伴加入我們的行列。
4.在您看來，與希望之城（City of Hope）合作過程中，哪一年或哪個時刻最令您難忘？
2017年。 那一年，我有幸擔任了洛杉磯希望之行的首屆主席。 活動籌款總額突破了100萬美元的目標，其中國泰銀行團隊捐款達26萬美元。 我們有111位來自國泰大家庭的成員參加。
就我個人而言，有幾個時刻令我印象深刻：
長期任職國泰的團隊成員Alice Hu在去年參與了徒步活動，展現出非凡的熱情與奉獻精神。
另外還有一位在30多歲時被診斷出癌症的團隊成員，她至今每年仍堅持參加徒步活動。她的參與有力地證明瞭她所受到的悉心照料。
我們一名現任經理Nancy Tarr曾是City of Hope的患者。
我也曾有幸幫助客戶和團隊成員聯繫City of Hope尋求治療，其中包括一位前員工，她的母親曾與乳腺癌抗爭。
這些故事提醒著我們徒步的意義——因為我們的行動正在帶來真正的改變。
5.您是否願意與大家分享一段特別的故事、經歷或難忘的時刻，以展現國泰銀行的支持所帶來的影響？
當然，不僅我們的團隊成員，還有多位客戶也曾在City of Hope接受治療。 他們的感激之情與康復經歷進一步印證了我們持續支援的重要意義。 瞭解到我們的努力為身邊的人、為我們每天服務的社區帶來了希望，讓人們得以康復，這十分令人欣慰。
