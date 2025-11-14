我的頻道

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

美國貝佳天然藥業保健產品「加強型糖尿淨」及「黃連穩糖素」。（客戶提供）
美國貝佳天然藥業保健產品「加強型糖尿淨」及「黃連穩糖素」。（客戶提供）

隨著現代生活方式改變，糖尿病已成為威脅全球健康的隱形殺手，「加強型糖尿淨GlucoBest」，是糖友的天然守護者，幫助控制血糖與預防併發症

美國貝佳天然藥業指出，根據美國《PLOS Medicine》最新研究，II型糖尿病已不再被視為單一疾病，而是一種由代謝失衡引起的可逆狀態。肥胖、飲食不均、睡眠不足與久坐習慣都是主要成因。為協助改善這一代謝問題，美、中醫學專家聯手研發出新一代營養品「加強型糖尿淨GlucoBest」，結合現代技術與中草藥智慧，協助穩定血糖、調理體質，並預防糖尿病併發症。

此營養品有兩大核心功效，(1)能有效穩定並降低血糖峰值，研究顯示「加強型糖尿淨GlucoBest」可減少餐後血糖高峰約10%，並緩解糖尿病常見的「三多一少」症狀，減輕高血糖對組織的損害。(2)具預防糖尿病併發症之效：配方中的山桑子與松樹皮有助保護視網膜，Alpha-Lipoic Acid可改善神經麻木與「觸電感」。同時，鉻、釩、鋅等微量元素能促進代謝與免疫，增進胰島素敏感度；中藥複方中的五味子、熟地、黃芪及玉米鬚則從體內調理，強化整體健康。

有關適用人群，專為II型糖尿病及血糖臨界者設計，「加強型糖尿淨GlucoBest」適用於因高血糖導致視力下降、神經麻木、腎功能退化及心血管問題的族群。專家指出，糖尿病雖可防可控，但過度節食恐引發營養不良。該產品有助穩定血糖、改善代謝，減少併發症風險。

另建議搭配同系列「黃連穩糖素Berberine」服用，能協同促進糖與脂質代謝，控制體重，維護腎臟與心血管健康。兩款產品均由美國GMP工廠製造，符合FDA規範，標榜安全無副作用，期盼讓糖友的生活「無糖也甜」。產品正值優惠促銷期間，可訪問網址www.1688best.com或電北美免費專線1-888-902-1688或909-839-2880了解更多詳情。

