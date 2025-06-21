世界知名女高音曹秀美 7 月 13 日Pearl Concert Theater獻唱

Palms Casino Resort隆重宣布，國際知名女高音曹秀美（Sumi Jo，見圖）將於2025年7月13日（星期六）在 Pearl Concert Theater舉行《Mad For Love》音樂會，帶來一場充滿情感與藝術張力的音樂饗宴。

曹秀美以其寬廣音域、精湛唱功與具感染力的舞台魅力聞名國際，曾登上米蘭斯卡拉歌劇院(La Scala)與紐約大都會 歌劇院(Metropolitan Opera)等世界頂尖殿堂。她對經典歌劇與古典曲目的細膩詮釋，跨越語言與文化的隔閡，觸動全球觀眾的心靈。

2025年5月，曹秀美榮獲法國藝術與文學司令級勳章(Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres)，肯定其在音樂藝術領域的卓越成就與長年對文化推廣的貢獻。

《Mad For Love》音樂會將以戲劇性編排與精緻曲目串聯，結合經典歌劇選段與現代表演風格，由曹秀美高亢純淨的嗓音與專業樂團共同演繹，呈現愛情的多重面貌—纏綿、激烈、細膩與真摯。這場演出不僅展現音樂的張力與層次，也將是一場動人心弦的視聽體驗。

Palms Casino Resort娛樂與活動部副總裁Crystal Robinson-Wesley表示：「我們非常榮幸邀請曹秀美蒞臨演出。對於拉斯維加斯的觀眾而言，這是難得的機會，能在音響效果卓越的場館中，近距離感受世界級聲音的魅力。」

Pearl Concert Theater位於Palms度假村內，是拉斯維加斯著名的現場表演場地之一，擁有不超過120英尺的觀眾與舞台距離與精良聲學設計，提供沉浸式觀賞體驗，與曹秀美的高水準演出相得益彰。

音樂會門票現已於palms.com開放購買。

欲瞭解更多訊息，可訪問palms.com或Palms Press Room。