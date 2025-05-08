施坦威鋼琴促銷 漲價前最後機會

對許多家庭來說，一架施坦威鋼琴不止是孩子練琴的樂器，更是家中最具藝術與保值價值的投資。通常，施坦威的價格會在每年年底根據市場作調整。隨著中美關稅 政策對高端木材、金屬等原材料的影響，施坦威價格上漲或將提前發生。好消息是自5月16日至18日（僅此三天），施坦威加州 地區原廠展示廳將推出年度庫存展銷大促（見圖），在漲價來臨前，這也許是最後一次以當前價格入手施坦威的機會。

在專業音樂圈與高淨值家庭中，施坦威鋼琴正在成為另一種優雅兼具使用價值、短期內顯著升值的投資選項。從1998年到2024年，一台Model B三角鋼琴價格從約5萬元漲到近14萬元，漲幅超170%。

由於部分進口部件與原材料面臨高達145%的關稅調整，施坦威的價格結構也將迎來調整。提前鎖定現價琴款，為家庭資產配置增加抗通脹選項。

本次施坦威原廠展示廳活動提供多種產品型號滿足不同層次消費需求，涵蓋施坦威家族產品全新琴、展示陳列琴、官方認證保真二手琴，規模空前。這類稀缺琴款往往在活動首日即被搶訂，建議儘早預約，鎖定優先選琴權。

為方便華人家庭購琴，本次活動配有中文顧問，一對一解憂答疑。活動僅限預約入場，可通過官方網站：Steinway.com/wc或掃瞄二唯碼預約（小圖）。

施坦威原廠展示廳展銷會分別在加州地區舉行：

南加 州：150 E. Colorado Blvd, Suite 101, Pasadena, CA 91105

Beverly Hills：8801 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA 90211

聖地牙哥：9222 Miramar Rd, San Diego, CA 92126