段旭民醫師兩場免費講座 分享針灸療法優點

近年來，越來越多的人選擇傳統中醫針灸作為一種有效的自然療法，以幫助緩解各種慢性疾病，增強體質和預防疾病。作為一名擁有豐富臨床經驗的中醫針灸師，段旭民醫師希望藉此分享針灸療法的優點及其在現代生活中的作用。特於4/30-5/1，兩日受特許財務規劃師周美懿的邀請，除了二大稅務主題（俟後說明）之外再特加場壓軸在此兩場中文場講座最後40分鐘，由段旭民針灸中醫提問師演講，並接受現場聽眾的提問。

其演講內容：

• 傳統中醫在治療及提早預防疾病的優勢，及其配合西醫診斷治療，依個案不同，期能達到治本的功效

何謂經絡？如何利用經絡及穴位來治療疾病及個案分享？

段醫師從小在中國長大，並有幸跟隨其祖父學習針灸，這使段醫師對這古老療法有著深厚的情感和獨特的理解。畢業於北京中醫藥大學後，段醫師開始全職從事中醫針灸工作，並在中國的醫院累積了20年的臨床經驗。段醫師的專業領域主要集中在內科疾病的針灸治療，特別是在治療失眠、頭痛、慢性胃腸炎、攝護腺肥大、憂鬱症 、婦科更年期症候群等方面取得了顯著的療效。

或欲了解更多資訊或預約針灸治療，聯絡：626-295-9570。診所地址：17671 Irvine Blvd. #116 Tustin, CA 92780。

同時也邀請來賓選擇準時入場，先了解由周美懿主辦並協同律師的演講：

第一場(4/30)：如何避免第二代接手稅務未解決的海外未申報資產嚴重問題

第二場(5/1)：由主辦單位特許財務規劃師周美懿分析如何透過慈善捐贈耒解緩高所得稅的壓力及資產價值高但現金流匱乏的窘境

第一場：4/30星期三2pm–4pm (線上，現場實體）

DoubleTree by Hilton, 888 Montebello Blvd., CA 91770

第二場：5/1星期四2pm–4pm（線上，現場實體）

660 Newport Center Dr, Newport Beach, CA 92660

請在4/29週二12pm以前，以電郵[email protected]報名。強烈推薦參加現場實體講座。線上講座的連接網將在報名之後，以電子郵件通知參加。該講座無需付費。主辦單位保留拒絕權力，不招待投資金融保險 專業人員。