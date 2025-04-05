長青傳譯 出庭經驗豐富、陪同移民庇護面談

在法律與移民 程序中，精準的語言轉換關乎案件的公平與效率。長青傳譯匯聚多位資深的加州 法庭驗證或註冊傳譯員，擁有豐富的出庭經驗，精通中英文，能夠勝任錄取口供、協調仲裁、法庭庭審及陪審團審理等各類法律程序。

長青傳譯的專業團隊不僅具備「快、準、全」的傳譯素養，更持續進修、精進專業技能。每一場法庭案件的勝負往往取決於細節，而傳譯的準確性與流暢度更是影響訴訟結果的重要環節。因此，傳譯員在實務經驗的累積中，不斷提升專業能力，能夠在各類法律場景中獨當一面，確保律師與當事人之間的溝通無誤，進而提高案件的處理效率。

同時，長青傳譯專長陪同客戶接受移民局庇護 申請面談，因為長青負責移民的傳譯均有多年服務移民法庭的經驗，熟悉庇護面談程序，並且對各式庇護申請根據，比如婦女被迫墮胎上環節育，或土地徵收、房屋拆遷，或各種宗教迫害，如基督教、法輪功，或經中南美自由線逃生，或反抗疫情封城，或持政治異見，不管任何背景，長青移民傳譯均能技巧掌握相關中英詞彙，對整體移民面談，提供幫助。

長青傳譯還特設專門的服務，安排專車接送客戶往返移民局面談，確保當事人在陌生的環境中依然能夠安心準備。此外，他們的傳譯員在正式面談前，會與客戶進行詳細的翻譯與複習，幫助其熟悉可能的提問內容及應對方式，並與律師保持密切合作，確保申請流程順利進行。

長青傳譯精通國語、粵語、台語、閩南語、上海話等多種方言，並提供合理透明的收費方案。

聯絡方式(626)517-6051、www.ivyinterpreting.us 1613 Chelsea Road, Suite 898, San Marino, CA 91108