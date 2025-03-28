我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

世報2025春季教育展/互惠財富 提供教育基金、財富規畫

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
4/5教育展 美國互惠財富集團為家庭提教育基金與財富規劃建議
4/5教育展 美國互惠財富集團為家庭提教育基金與財富規劃建議

作為美國新一代華人財富管理集團，美國互惠財富深知在當前高通膨與利率變動頻繁的經濟環境中，如何穩健儲備子女教育資金、同時兼顧節稅與資產增值，是華人家庭最關心的課題之一。

多年來，互惠財富致力於為家庭提供高端定製的教育基金規劃方案，協助家長善用稅收優惠政策，透過專業計畫及保險產品，實現教育儲蓄最大化。不僅如此，還可搭配退休帳戶、信託等方式，協助家長在為孩子鋪路的同時，達成整體財富的長遠布局。

在本次世界日報教育展現場，互惠財富攤位將有專業人士為民眾解析，如何儲備大學教育經費，如何在節稅的同時，靈活配置家庭資產，如何透過保險與信託，保障教育資金不受未來變數影響。

互惠財富也將分享最新稅改動向，以及2026年遺產稅豁免額調整前的關鍵應對策略，讓家長能在不確定的環境中，為子女與家庭未來做好萬全準備。

歡迎蒞臨互惠財富教育展攤位，了解最實用的教育財務規劃心法，與顧問面對面交流。

4/5周六10點入場

地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731

報名連結：https://reurl.cc/4LRRXV

保險 華人 退休

上一則

加州理工、史丹福等入選最美校園 包括這所你沒聽過

下一則

2024大選 12萬份郵寄選票認定無效

延伸閱讀

母親節親子便當賽 最高獎金500元

母親節親子便當賽 最高獎金500元
方見堯律師4月12日遺產規畫國粵語講座 免費報名

方見堯律師4月12日遺產規畫國粵語講座 免費報名
封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)
陳偉濤律師談 自住房產與白卡信託規劃要點

陳偉濤律師談 自住房產與白卡信託規劃要點
全民講堂3月21-22日談4大稅法 教你省稅、延稅、免稅

全民講堂3月21-22日談4大稅法 教你省稅、延稅、免稅
張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴

張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」