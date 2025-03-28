世報2025春季教育展/互惠財富 提供教育基金、財富規畫

4/5教育展 美國互惠財富集團為家庭提教育基金與財富規劃建議

作為美國新一代華人 財富管理集團，美國互惠財富深知在當前高通膨與利率變動頻繁的經濟環境中，如何穩健儲備子女教育資金、同時兼顧節稅與資產增值，是華人家庭最關心的課題之一。

多年來，互惠財富致力於為家庭提供高端定製的教育基金規劃方案，協助家長善用稅收優惠政策，透過專業計畫及保險 產品，實現教育儲蓄最大化。不僅如此，還可搭配退休 帳戶、信託等方式，協助家長在為孩子鋪路的同時，達成整體財富的長遠布局。

在本次世界日報教育展現場，互惠財富攤位將有專業人士為民眾解析，如何儲備大學教育經費，如何在節稅的同時，靈活配置家庭資產，如何透過保險與信託，保障教育資金不受未來變數影響。

互惠財富也將分享最新稅改動向，以及2026年遺產稅豁免額調整前的關鍵應對策略，讓家長能在不確定的環境中，為子女與家庭未來做好萬全準備。

歡迎蒞臨互惠財富教育展攤位，了解最實用的教育財務規劃心法，與顧問面對面交流。

4/5周六10點入場

地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731

報名連結：https://reurl.cc/4LRRXV