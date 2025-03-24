福全健保以經驗、承諾與熱情革新醫療保險 訪問福全健保執行長 (CEO) 及總裁(President)

Q: Karen，你在醫療管理擁有豐富經驗，為什麼選擇福全健保 ? 它與其他健康保險公司有何不同?

Karen Johnson（執行長 CEO）：福全健保的獨特之處在於我們真正反映了所服務的多元社區。我們 86%以上的員工是少數族裔，確保會員能夠獲得文化與語言需求的服務。這種文化上的親和力，建立了對我們公司的信任，也讓我們的會員更容易理解與使用醫療保健服務。

作一家年輕且成長迅速的公司，我們的靈活性也是一大優勢。我們可以快速適應市場變化，高效率滿足會員需求。此外，我們擁有強大的投資夥伴，包括 Northwest Ventures Partners、Google Ventures，他們為我們和 Novo Holdings，提供穩定的資金支持與戰略指導，確保我們的穩定與長遠的發展。

Q: 福全健保在五年間快速成長，目前近3萬名會員，能否分享一些公司重要的里程碑? 未來有何發展計劃?

Karen：成長固然重要，但我們更注重「正確地成長」—— 確保合政府的規定、維持財務穩永續經營的策略決策。我們目前正積極探索南加州 及其他地區的擴展機會，希望能夠將我們獨特的服務管理模式帶給更多社區。

其中最讓我們自豪的成就之一是我們的社區中心，這些中心不僅提供社交活動，也直接幫助會員更好地運用保險福利與提升健康。我們未來的計畫包括擴展這些社區中心，並進一步提升會員滿意度以及預防性健康等品質。

Q：福全健保對合規性有多重視? 這對會員有何影響?

Karen：聯邦 醫療保險產業是受到政府嚴格監管，主要是保護長者會員的權益。我們對合規性是完全堅持，不僅保護我們的會員，也確保公司的穩定發展。如果沒有合規，健康保險計劃可能會面臨關閉的風險，而這是我們絕不會妥協的。

此外，我們肩負著妥善管理政府授權資金的責任，提供可持續的福利，以及有價值的服務，同時確保長期財務穩定。我們的財務策略不是追求短期利益，而是致力於維持會員福利、與社區夥伴（包括醫療與保健服務提供者、經紀人等）的長遠信任關係。

Q: Richard，從投資者的角度來看，為何福全健保是大型投資者的選擇及考量?

Richard Greene（總裁）：投資者被我們聯邦醫療保險 的專業與執行力所吸引。聯邦醫療保險是一個複雜的領域，而我們的團隊擁有深厚的產業經驗，成功打造了一個具有文化敏感度的健康保險計劃，證明我們的模式行之有效。

我們也展現了卓越的財務紀律，降低醫療損失率（MLR），同時保持高品質的醫療服務與合規性。我們的快速成長是穩健的，並且專注於為會員提供優質的體驗。長遠來看，我們的模式可以複製——不僅能擴展至其他地區，也能服務不同族裔，同時維持我們對文化敏感度的承諾。

Q: Richard，什麼驅動著你? 你的首要任務有什麼?

Richard：我對醫療保健的熱情來自個人經歷。我的妹妹有障礙，我親眼見證了我的父母如何在複雜的醫療體系中努力尋找適合的照護。這段經歷讓我深刻理解到，一家真正以會員為核心的公司有多麼重要。

我的首要任務包括執行我們的戰略願景、強化公司基礎建設，以及在組織內培養卓越文化。我們擁有一支優秀的團隊，而我的角色就是支持他們的成長，確保我們能持續為會員提供卓越的服務。

Q: 你認為福全健保成功的關鍵是什麼? 如何與大型保險公司競爭?

Richard：我們的成功來自於與社區的深厚聯繫、建立信任，以及全力實現我們的承諾。當醫療服人員、經紀人與會員看到我們說到做到，他們就願意與我們合作。我們的企業文化是特殊且模仿不來的。

未來，我們的重點是優化營運、提升服務品質，並確保我們的基礎建設能跟上成長步伐。透過保持財務紀律與卓越的營運管理，我們將持續的發展。

福全健保不僅是一個聯邦醫療保險公司，更是一份對文化敏感、高品質醫療保健的承諾。我們擁有強大的領導團隊、熱情的員工以及值得信賴的投資者，致力於為社區打造更健康的未來！

Clever Care Health Plan, Inc. 是一項與Medicare簽有合約的 HMO和 HMO C-SNP計劃。投保需視合約續約情況而定。

福全健保社區中心位於117 West Garvey Ave. #C, Monterey Park，每週一至週五早上9點至下午5點營業。若要瞭解福全健保的更多資訊，請致電：833-721-4377(TTY:711)，我們很高興協助您！