蘇氏藥業代理三金通尿片、西瓜霜 超市代售

成立於1979年，美國蘇氏藥業有限公司，美國著名家庭藥品「中成藥」批發商，是美加總代理桂林三金藥品（見圖），銷售三金通尿片可改善尿道感染症狀和西瓜霜專治喉科聖藥痱滋症。

「三金通尿片」是以金櫻根、羊開口、菝葜、金沙藤及積雪草製成，專門治療泌尿系統感染的中成藥，主治急性和慢性腎盂腎炎、膀胱炎等尿路感染疾病。能有效改善尿道感染症狀，利尿通淋，抗菌消炎，補虛益腎等等，服食後多喝水，就能迅速緩解尿急、尿頻、尿痛等問題，同時調理身體，預防相關症狀再發生。每日三次，每次三粒，利尿通淋，清熱解毒。

「三金西瓜霜」是以西瓜霜、貝母、射干、山豆根、青黛、薄荷腦、甘草等藥材製成，有效提高清熱解毒、消腫止痛、抗菌消炎、促進潰瘍癒合之功效。要迅速治療口腔潰瘍（痱滋），可以用三金西瓜霜噴劑（噴劑 / 3克加送2 克）噴敷於患處或三金西瓜霜粉劑塗於患處，不但有效止痛，更有助促進黏膜的再生，令口腔潰瘍得以快速康復。另外也有銷售潤喉片西瓜霜。

現已全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。有任何查詢，致電美國總代理美國蘇氏藥業有限公司，免費專線1-888-221-3496或上網 www.solsticemed.com。