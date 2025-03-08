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杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 上網訂免運費

洛杉磯訊
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熱銷十年的杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-823（豪華＋按摩＋護膝型1,199元，見圖），網上訂購還可享免運費（價值105元），優惠到03/29/25日止。網址：www.shinecous.com或去電650-999-0988。

杉釦富遠紅外線足浴桶，主要是透過遠紅外線穿透皮下肌肉，達到微血管進而幫助血液循環，另外桶身有加熱功能，熱敷能將熱量從腳部傳遞到全身，更能增加全身體熱，「體寒為萬病之源」不得不多加注意。這種無水泡腳的方式還能避免水的蒸發帶來的濕氣，適合在家中隨時使用。SC-823免用水足浴桶的高桶設計，更能保養到膝蓋舒緩疼痛，加上腳底穴位按摩功能，幫助刺激人體五腑六臟功能健康。

杉釦富遠紅外線足浴桶的優點包括：

1. 促進血液循環：遠紅外線能深入皮膚，改善四肢冷感和疲勞。

2. 放鬆肌肉：熱量能有效緩解肌肉緊張，舒緩壓力。

3. 代謝問題：促進新陳代謝，可能對減重和改善代謝相關疾病有幫助。

4. 關節疼痛：對於關節炎或風濕病患者，遠紅外線的熱療有助於減輕疼痛。

5. 壓力和焦慮：可以放鬆身心，有助減輕壓力和焦慮。

6. 腳部健康：對於有靜脈曲張、足底筋膜炎或其他腳部問題，遠紅外線有助於改善。

7. 無需加水：使用無需清潔更加方便，事半功倍。

8. 安全性高：自動到點關閉功能，使用時更加安全。

9. 靈活性：自由調整溫度和時間，適合不同人群。

10. 提高免疫力：透過促進血液循環，可能有助於提升免疫力。

11. 改善睡眠質量：使用後，許多人感到身心放鬆。

12. 省電：低耗電設計，免除使用小暖爐或大型暖氣等高耗電產品。

位於北加州矽谷的杉釦富公司，專門進口來自台灣多種高效能遠紅外線產品，多國專利，隨插即用，他們在全美各大城市皆設有辦公室或服務中心，一年保固，此外，SC-801（基本型）優惠特價499元。

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