加拿大「100%野生海參及海參精華膠囊」抗衰老、呵護心臟

「Ocean Pride野生海參」（圖左）「Bêche加拿大100%海參精華膠囊」（圖右）。

加拿大 東部海域的100%野生海參及海參精華膠囊，可提升免疫，抵抗衰老，呵護心臟及骨質健康。

「Ocean Pride野生海參」是捕撈於加拿大東北部，純淨海域的野生北極海參(Cucumaria Frondosa)，是蛋白質的良好來源。各種醫學期刊都記載了關於海參中含有的生物活性劑的研究，它可帶來許多健康益處。

此產品含有Frondoside A，是一種具有多種生物特性的化合物，可抑制細胞生長、溶血、抗病毒、抗真菌、抗腫瘤 活性；含豐富的蛋白質，呵護心臟健康；含大量膠原蛋白，使肌膚光滑、緊緻，抵抗老化；肌肉蛋白合成；富含維生素A、BXNUMX、鎂、鈣、鋅和鐵等營養素。

「Ocean Pride野生海參」採用傳統海參加工方法而成，將一端切開，清洗內部。這使得海參具有「足球 般」的外觀，與市面上大多數海參的形狀和外觀相匹配。

「Bêche加拿大100%海參精華膠囊」所用海參採自加拿大東部海域深處，是天然抗氧化劑和胺基酸的來源，由於深海溫度低，海參生長緩慢，具有極高的營養價值。本品使用獨特先進工藝，濃縮野生北極海參粉末製成膠囊，最大限度地保留天然海參的活性成分，非常容易消化吸收，為人體建立強大的免疫系統。

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