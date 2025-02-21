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Oris全新 ProPilot X Miss Piggy限量腕錶

洛杉磯訊
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瑞士錶豪利時(Oris)攜手Miss Piggy推出全新ProPilot X Miss Piggy限量腕錶。(業者提供)
瑞士錶豪利時(Oris)攜手Miss Piggy推出全新ProPilot X Miss Piggy限量腕錶。(業者提供)

瑞士錶豪利時(Oris)再次展現其創新與幽默，攜手Miss Piggy推出全新ProPilot X Miss Piggy限量腕錶，昌興珠寶聖蓋博店展銷中。

秉持「Go Your Own Way」的精神，豪利時不斷創新打造兼具高性能與獨特風格的腕錶。此次與Miss Piggy（豬小姐）的聯名合作，更是該品牌探索多元文化與時尚設計的全新嘗試。新款ProPilot X Miss Piggy採用醒目的粉色錶盤，呼應Miss Piggy充滿活力與自信的個性。

昌興表示，這是豪利時與迪士尼布偶秀的第二次愉快合作。ProPilot X Miss Piggy採34毫米不銹鋼錶殼、亮粉色錶盤，長方形切割的培育鑽石位12點鐘位置。在全鏡面拋光的光滑錶背，有一小小視窗，不僅可看見粉紫色的擺陀；還能從中窺見靦腆迷人的豬小姐，搖搖擺擺，似玩捉迷藏。腕錶搭載純正瑞士製造的自動機芯，拋光打磨不銹鋼錶鏈帶有折疊式錶扣 。

這定為鐘愛個性腕錶及Miss Piggy經典形象的收藏家帶來不容錯過的驚喜之選。昌興珠寶 www.ChongHing.com。

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