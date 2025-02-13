99大華超市新推出自有品牌「99 Ranch Signature」

99 Ranch多種口味方便麵。

消費者前往大華超市購物時，要多關注包裝上印有99 Logo圓形標幟的大華自家品牌產品了！

用心嚴選，優質體驗

作為全美最大的亞洲超市之一，99大華超市一直以來致力於為消費者提供高品質的亞洲食品。近日，99大華正式推出全新自有品牌「99 Ranch Signature」，透過嚴選優質原料、堅持食品安全標準，為消費者帶來更精緻的亞洲風味。

99 Ranch鹹蛋黃油條、氣炸鍋油條。

嚴格品質控管，確保食品安全與卓越風味

食品安全與品質一直是消費者最關心的議題，而99 Ranch Signature在開發過程中，建立了一套嚴格的品質控管機制，確保每款產品均符合食品安全標準，並呈現最佳風味與口感。

據了解，品牌在產品研發初期，即進行全面的市場研究與食材篩選，嚴格挑選符合國際食品安全標準（如FDA 、HACCP、GFSI認證）的優質供應商，確保從源頭開始即符合安全與品質要求。

99 Ranch香辣海鮮拉麵、泡菜拉麵。

在生產過程中，99 Ranch Signature採用多階段品質檢測 機制，包括原料檢測、製程監控、口感測試與最終產品檢驗，以確保食品的穩定性與一致性。例如，在麵食與米飯類產品中，團隊會針對水分含量、麵條彈性、米粒口感進行測試；而在即食品類中，則會反覆進行風味平衡測試與感官評估，確保產品能呈現最佳狀態。

99大華超市產品開發部表示，食品品質的標準不應僅停留在「合格」，更應追求「卓越」，讓消費者在每一次品嚐時都能感受到細緻講究的風味與口感。為此，每款產品在上市前，都須經過專業團隊的嚴格審核與消費者試吃團的雙重評測，從風味平衡、口感層次到市場接受度，皆需達到高標準要求。唯有在品質、味道與消費者體驗各方面皆獲得高度肯定的產品，才會正式推出市場。

99 Ranch各式千層煎餅。

多元選擇，滿足不同飲食需求

99 Ranch Signature產品涵蓋多個品類，從日常主食到創新零食，應有盡有。其中，麵食與米飯系列包含鮑魚麵、山藥麵、雞蛋 麵、99香米、紅薯粉絲等，強調嚴選原料，確保口感細緻、營養豐富。

此外，品牌也推出多款即食點心與零食選擇，如糯米燒賣、薄皮燒賣、千層酥餅（芋頭、地瓜、蔥香、黑胡椒），讓消費者在家也能輕鬆享受地道風味。另有多款特色零食，如鹹蛋黃迷你油條、蛋捲餅乾、松露裸麥餅乾，將傳統點心與創新口味完美融合，帶來驚喜的味蕾體驗。

99 Ranch白蓮子、桂圓肉、枸杞、雪耳。

醬料與調味品類則包含有機低鈉醬油、有機醋、五香粉、青紅花椒等，提供消費者更多元的烹飪選擇；而海鮮與火鍋食材，如墨魚丸（含魷魚墨汁）、魚卵魚丸、豆皮墨魚卷，則是許多火鍋愛好者的推薦之選。

99 Ranch有機調味醬料。

高品質，親民價格，提升飲食體驗

據業內人士分析，99 Ranch Signature透過與優質供應商合作，確保產品擁有高品質的同時，也能維持合理價格，讓消費者能夠用更實惠的價格享受頂級美食。品牌的推出不僅豐富了市場上的亞洲食品選擇，也進一步提升了亞洲食品的品質標準。

99 Ranch多口味蘇打餅乾。

目前，99 Ranch Signature已陸續於全美99大華超市門市與線上平台上市，未來品牌亦將持續拓展產品線，提供更多兼具道地風味與創新概念的優質食品，讓消費者能夠享受更豐富的美食選擇。