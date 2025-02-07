中國信託貸款支付寬容措施 援助野火受災戶

美國中國信託銀行同仁積極加入各項救災行動

美國中國信託銀行為協助南加州 大火受災戶，將依據受災情況並提供具體方案來協助該行的商業及房屋貸款 人。

中國信託銀行為受到南加 州大火影響的貸款人提供貸款支付寬容措施方案。此方案協助商業貸款受災戶得以延期付款，此類延期請求將根據標準信貸流程進行審核和批准。另外，此方案提供房屋貸款受災戶90天延期付款選項。如困難持續，受災貸款人可要求將貸款延長至12個月。詳情可致電1-855-215-8383或電郵至[email protected]。

南加州大火災情發生後，美國中國信託銀行立即與當地非營利組織(Shelter Partnership)合作，與中國信託銀行位於南加州洛杉磯地區的14家分行人員及客戶齊心協力，收集並捐贈總價值超過$15,000元的救援物資贈予給需要幫助的災情受災戶（見圖）。救援物資包括嬰兒尿布，濕紙巾，瓶裝水，蛋白質能量食品、保暖衣物等，整合後一併運送至洛杉磯市中心的Dream Center，以便為受災戶提供第一線及必要的資源協助。

美國中國信託銀行竭盡所能協助南加州大火受災家庭度過難關。中國信託網路銀行與各分行將持續正常營運，提供客戶所需的金融協助。另外，於災情時期，有心人士經常冒充合法組織索取虛假捐款。溫馨提醒，請務必於捐款前再三瞭解各組織的歷史背景，以防詐騙。如需協助，請至南加州鄰近分行或致電1-888-308-0986