我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

中國信託貸款支付寬容措施 援助野火受災戶

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國中國信託銀行同仁積極加入各項救災行動
美國中國信託銀行同仁積極加入各項救災行動

美國中國信託銀行為協助南加州大火受災戶，將依據受災情況並提供具體方案來協助該行的商業及房屋貸款人。

中國信託銀行為受到南加州大火影響的貸款人提供貸款支付寬容措施方案。此方案協助商業貸款受災戶得以延期付款，此類延期請求將根據標準信貸流程進行審核和批准。另外，此方案提供房屋貸款受災戶90天延期付款選項。如困難持續，受災貸款人可要求將貸款延長至12個月。詳情可致電1-855-215-8383或電郵至[email protected]

南加州大火災情發生後，美國中國信託銀行立即與當地非營利組織(Shelter Partnership)合作，與中國信託銀行位於南加州洛杉磯地區的14家分行人員及客戶齊心協力，收集並捐贈總價值超過$15,000元的救援物資贈予給需要幫助的災情受災戶（見圖）。救援物資包括嬰兒尿布，濕紙巾，瓶裝水，蛋白質能量食品、保暖衣物等，整合後一併運送至洛杉磯市中心的Dream Center，以便為受災戶提供第一線及必要的資源協助。

美國中國信託銀行竭盡所能協助南加州大火受災家庭度過難關。中國信託網路銀行與各分行將持續正常營運，提供客戶所需的金融協助。另外，於災情時期，有心人士經常冒充合法組織索取虛假捐款。溫馨提醒，請務必於捐款前再三瞭解各組織的歷史背景，以防詐騙。如需協助，請至南加州鄰近分行或致電1-888-308-0986

貸款 加州 南加

上一則

巴西綠蜂膠穩定血糖 免費諮詢可郵寄全球

下一則

嚴重程度數年來未見 加州流感病例暴增

延伸閱讀

華裔消防員救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱

華裔消防員救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱
報告：未來15年 洪災恐損紐約2萬棟房

報告：未來15年 洪災恐損紐約2萬棟房
洛杉磯野火釋出致癌有毒物質 嚴重後果多年後顯現

洛杉磯野火釋出致癌有毒物質 嚴重後果多年後顯現
中國信託銀行 新春定存優惠利率4.00%APY

中國信託銀行 新春定存優惠利率4.00%APY
應對野火災害 南加政府協會升級住房、環境和土地使用工具

應對野火災害 南加政府協會升級住房、環境和土地使用工具
哄抬物價罰款提高到5萬元 洛縣政委員會下周投票

哄抬物價罰款提高到5萬元 洛縣政委員會下周投票

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光