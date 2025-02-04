Ebisu Life Store阿罕布拉店盛大開幕 2/14前多重優惠

日本生活超市Ebisu Life Store即日起至2月14日在加州阿罕布拉 （Alhambra）舉辦盛大開幕慶典，帶來一系列超值優惠及限量贈禮，讓顧客在享受高品質日系商品的同時，也能獲得豐富的驚喜回饋。

此次開幕活動包含三大優惠內容。首先，超市推出VIP儲值回饋計劃，凡於活動期間內儲值滿指定金額，即可獲贈額外點數。儲值$100送$10，儲值$200送$30，儲值$500送$100。此外，超市鼓勵顧客參與社群互動，凡於店內購物後，關注微信 或小紅書 官方帳號，或在Google/Yelp留下評論，即可獲得免費精美禮品一份。Ebisu在開幕期間還推出滿額贈禮活動，單筆消費滿$28.88即可獲得扭蛋幣2枚，滿$58.88可獲得華美鐵盒餅乾一盒，單筆消費滿$88.88則可獲得限量版Hello Kitty手抽紙巾3盒。

在2月14日前，Ebisu Life Store還推出多款精選商品特價折扣，涵蓋飲品、零食、日用品及個人護理產品。可口可樂 /芬達500ml原價$2.99，現2瓶$4；三養辣雞風味麵條（130g×5包）原價$8.99，現$4.98；Doritos多力多滋48g原價$2.39，現2包$3；KOSE Softymo溫和卸妝油240ml原價$9.99，現$4.98；Vicrea & Honey保濕沐浴露500ml原價$16.99，現$12.98。眾多商品均享有超值優惠，讓消費者以更實惠的價格選購心儀商品。

Ebisu Life Store阿罕布拉店以豐富的日系商品、親民價格與優質服務，為當地消費者帶來全新的購物體驗。開幕慶典僅限2月14日前，優惠數量有限，送完即止，歡迎消費者前往選購，把握此次難得的開幕優惠。地址：300 W Main St #120, Alhambra, CA 91801。