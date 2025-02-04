我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國年成世界年 北極圈、「世界最孤獨秋千」都迎春運大軍

「應避種族清洗」川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了

Ebisu Life Store阿罕布拉店盛大開幕 2/14前多重優惠

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本生活超市Ebisu Life Store即日起至2月14日在加州阿罕布拉（Alhambra）舉辦盛大開幕慶典，帶來一系列超值優惠及限量贈禮，讓顧客在享受高品質日系商品的同時，也能獲得豐富的驚喜回饋。

此次開幕活動包含三大優惠內容。首先，超市推出VIP儲值回饋計劃，凡於活動期間內儲值滿指定金額，即可獲贈額外點數。儲值$100送$10，儲值$200送$30，儲值$500送$100。此外，超市鼓勵顧客參與社群互動，凡於店內購物後，關注微信小紅書官方帳號，或在Google/Yelp留下評論，即可獲得免費精美禮品一份。Ebisu在開幕期間還推出滿額贈禮活動，單筆消費滿$28.88即可獲得扭蛋幣2枚，滿$58.88可獲得華美鐵盒餅乾一盒，單筆消費滿$88.88則可獲得限量版Hello Kitty手抽紙巾3盒。

在2月14日前，Ebisu Life Store還推出多款精選商品特價折扣，涵蓋飲品、零食、日用品及個人護理產品。可口可樂/芬達500ml原價$2.99，現2瓶$4；三養辣雞風味麵條（130g×5包）原價$8.99，現$4.98；Doritos多力多滋48g原價$2.39，現2包$3；KOSE Softymo溫和卸妝油240ml原價$9.99，現$4.98；Vicrea & Honey保濕沐浴露500ml原價$16.99，現$12.98。眾多商品均享有超值優惠，讓消費者以更實惠的價格選購心儀商品。

Ebisu Life Store阿罕布拉店以豐富的日系商品、親民價格與優質服務，為當地消費者帶來全新的購物體驗。開幕慶典僅限2月14日前，優惠數量有限，送完即止，歡迎消費者前往選購，把握此次難得的開幕優惠。地址：300 W Main St #120, Alhambra, CA 91801。

阿罕布拉 可口可樂 微信 加州 小紅書

上一則

北美高校聯盟匹克球俱樂部，新春匹克球大賽圓滿結束

下一則

「可能致命」FDA警告：沃爾瑪花椰菜危險指數超高

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40
陸戰隊潘德頓營區的整備情形。（KGTV）

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

2025-01-30 21:40
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤