蘇氏藥業雲南白藥膠囊 活血化瘀被譽「南國神草」

雲南白藥痛舒膠囊亦以三七為主要成份，活血化瘀、舒筋活絡、化痞散結、消腫止痛！促進血液循環、免疫系統、筋肌及肌肉健康。

成立於1979年，美國蘇氏藥業有限公司，是美加總代理「雲南白藥」 。雲南白藥產品主要成份為三七，具有活血化瘀，消腫止痛功效，有「金不換」、「南國神草」之美譽。清朝藥學著作《本草綱目拾貴》記載：「人參補氣第一，三七補血第一，味同而功亦等，故又稱人參三七，為中藥之最珍貴者。」因此三七作為醫治跌打血瘀的傳統名藥外，還日益廣泛地用作防治心腦血管疾病和健身的保健品。

雲南白藥膠囊、優選「三七之鄉」雲南省文山縣三七參製成。雲南白藥自設三七種植基地，佔地1900畝，通過中國GAP種植基地認證！無污染、無農藥、無添加；實屬天然、有機、無公害的優質三七。所有雲南白藥亦嚴格進行5項重金屬、195項農藥殘留、8項理化微生物指標，共208項標準檢測 ，遠高於國家標準（國家標準僅13項），達到國際級標準。

優鮮、高效、活性三七，含水量低、皂苷含量高，全面提升心腦血管健康，對高血壓、高血脂 、降血糖療效顯著。年長與體弱者亦有補血健神的作用，能促進新陳代謝。生活節奏快、應酬多、經常飲酒人士，有效降低酒精對肝臟及腎臟的傷害及減少胃潰瘍的發生。

雲南白藥痛舒膠囊亦以三七為主要成份，活血化瘀、舒筋活絡、化痞散結、消腫止痛！促進血液循環、免疫系統、筋肌及肌肉健康，有效用於跌打損傷，風濕性關節 痛、肩周炎、痛風性關節痛。雲南白藥系列現正全美上市，全美代理商美國蘇氏藥業，如有任何查詢，歡迎致電蘇氏免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。