法訊║「2025職場解僱須知」：加州雇主與員工這些權利與責任不可忽視！

解僱是一個關係到雇主與員工雙方的重要議題。雖然加州 是“隨意雇傭(at-will employment)”的州，但這並不意味著雇主可以毫無約束地終止雇傭關係。同時，員工也需要了解自己的權利，以便在面對解僱時做出明智應對。前檢察官、亞市市長，現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）在剛剛踏入2025年初，針對雇主與企業員工，在下文中為民眾詳盡介紹了解僱過程中涉及的關鍵法律規定，幫助企業及員工了解加州在解僱相關法律中的權利與責任，確保解僱行為既合法又合乎道德，同時幫助員工維護自身的合法權益。

失去工作是一個改變人生的重要事件，如果您正在面對突如其來的裁員、可能的非法解僱或延遲的最終薪資，以下信息將可以幫助您了解自己的權利。

了解加州的“隨意雇傭”制度

加州勞工 法第2922條規定，加州的大多數雇傭關係是“隨意”的，這意味著雇主可以基於任何合法原因，甚至無理由地終止雇傭關係。然而，這一制度並不允許雇主在無需承擔責任的情況下隨意解僱員工。

非法解僱的例外情況：

雇主不得基於違反州或聯邦法律的原因解僱員工，受保護的類別包括：

歧視 ：基於種族、性別、宗教、國籍、性取向、殘疾等特徵。

報復行為：因舉報工作場所的騷擾、歧視或安全違規行為（吹哨行為）而被解僱。

受保護的休假：在《家庭與醫療休假法案》（FMLA）或《加州家庭權利法》（CFRA）下，因醫療、家庭或懷孕相關休假而受到保護。

統計數據：

2024年，加州公平就業 與住房部（DFEH）收到超過26,000起就業歧視投訴。

報復性投訴約佔加州平等就業機會委員會（EEOC）所接收投訴的55%。

如果您認為自己的解僱行為違反了這些保護規定，您可能有權尋求法律幫助。

什麼構成加州的非法解僱？

非法解僱(又稱：不當解僱)指因非法原因解僱員工，相關案例如：Rosario Juarez訴AutoZone，顯示了雇主違法後可能面臨的後果。2014年，Juarez因證明其因性別歧視被不當解僱，獲得近1.86億美元賠償。

不當解僱類型：

1.歧視性解僱：基於受保護特徵解僱員工。

2.報復性解僱：因吹哨行為、舉報騷擾或參與工作場所調查而被解僱。

3.違約解僱：違反明示或默示的雇傭合同條款。

4.違反公共政策：因拒絕參與非法行為等原因解僱員工。

如果懷疑不當解僱，應採取的步驟：

1.記錄一切：詳細記錄解僱前的事件，包括日期、通訊及證人。

2.審查公司政策：獲取員工手冊，檢視解僱是否違反公司政策。

3.提出投訴：如懷疑存在歧視或報復行為，向DFEH或EEOC提交投訴。

4.諮詢勞動法律師：律師可評估您的案件並幫助您追求賠償。

您的最終薪資：了解加州法律

根據《加州勞工法》第201條，雇主在解僱時必須及時支付最終薪資。最終薪資的支付時間取決於您的離職情況：

如果被解僱：應立即支付最終工資，包括累積的帶薪假工資。

如果辭職：

○ 提前72小時通知：最終薪資應於最後工作日支付。

○ 未提前72小時通知：雇主有72小時的時間支付最終工資。

延遲支付的處罰：

延遲支付最終薪資的雇主可能需支付相當於每天工資的等待時間罰金，最長可達30天。例如，如果您的日薪為200美元，而雇主延遲支付10天，他們可能需支付2,000美元的罰金。

主要統計數據：

2024 年，加州勞工專員辦公室為工人追回了超過 1.3 億美元的拖欠工資和罰款。

大規模裁員與《加州WARN法案》

《加州勞工調整與再培訓通知法》（WARN）為面臨大規模裁員的員工提供保護。該法適用於員工數量超過75人的公司，並要求在以下情況下提前60天通知：

在30天內解僱50名或更多員工。

關閉工廠或顯著縮減業務規模。

WARN法案下的員工權利：

提前通知：雇主需向受影響員工、工會及當地政府機構提供書面通知。

不合規賠償：未遵守規定的雇主可能需支付違規期間的工資及福利。

關於 WARN 法案合規情況的統計數據：

2024 年，加州就業發展部 (EDD) 共收到 1,200 多份 WARN 通知，涉及約 15 萬名員工。

雖然聯邦 WARN 法案提供了類似的保護，但加州的版本更為全面，還包括額外的工人保障措施。

加州被解僱員工的其他權利

費用報銷：根據《加州勞工法》第2802條，雇主需報銷員工的工作相關費用，包括差旅及設備成本，即使在解僱後仍需支付。

持續健康保險 ：根據聯邦《COBRA法案》和《加州COBRA計劃》，員工可在離職後暫時保持健康保險。

保密協議（NDA）：參議院第331號法案禁止含有沉默員工關於工作場所騷擾或歧視條款的NDA。

失業保險福利：如果非因過錯被解僱，員工通常有資格獲得失業保險福利，由加州就業發展部（EDD）管理。

解聘過程中員工可以采取哪些步驟？

要求書面解釋： 雖然法律上沒有要求，但向雇主索取一份關於解雇的書面解釋可以澄清解雇是否合法。

查看您的人事檔案：加州法律賦予員工在提出要求后查看其人事檔案的權利。這有助於發現任何不一致或不公平的文件。

提出投訴： 如果您懷疑違反了勞動法，請聯系加州勞動標准執行處 (DLSE)。

尋求法律援助： 雇佣律師可以為涉及欠薪、不當解雇或報復的索賠提供寶貴的指導。

其他相關資源：

加州勞動標准執行處 (DLSE)： 處理工資和工時索賠以及其他違反勞動法的行為。

加州公平就業與住房部 (DFEH)： 調查歧視和騷擾索賠。

就業發展部 (EDD)： 提供失業保險和勞動力發展資源。

加州的員工擁有全美最強的工作場所保護。無論是雇主還是員工，解僱都是一個需要謹慎處理的過程。對於雇主，了解並遵守加州的法律規定，不僅能避免潛在的法律糾紛，也有助於建立一個尊重員工權利的職場文化。對於員工，掌握自己的合法權益，能幫助您在面對解僱時保護自身利益，尋求公平對待。

透過遵循法律規定並相互理解，雇主與員工可以共同努力，打造一個更加公正、透明和和諧的工作環境。如果您對解僱相關的法律問題有疑問或需要進一步幫助，建議立即諮詢專業的法律人士，以確保您的權利或責任得到適當保障。

如何聯絡我們

如果您針對加州的相關法律有任何疑問，歡迎與我們經驗豐富的律師團隊聯絡，捍衛您的權利。您可以致電888-356-4937或發送郵件到鄭博仁聯合律師事務所中文團隊[email protected]。