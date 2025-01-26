「大莊家賭場度假村」賀新春連串送大禮＋精彩活動

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 的二月新春活動串串驚喜又歡心，誠為賓客們開啓好運連連的蛇 (時) 來運轉年。

農曆新年象徵著新一年的開始，萬象更新。「大莊家」為慶祝新年的一年來臨，已於一月中旬開始為傳統新年進行精心佈置 (見圖) 增添賀年氣氛，包括特別為蛇年而設計的賀年裝飾 ，喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花等。新春佈置主題將為期一個月，歡迎大家與親朋好友前往體驗過年歡樂氣氛，留下全家福照或自拍。

「大莊家」慶祝農曆新春，將大廳做了精心主題佈置

玩家們期待連串豐富的獎賞包括有(一) 新春好運$250,000獎賞送大禮：會員只要於1月份裡在賭場娛樂賺取抽獎機會即可參加抽獎獲取豐富獎賞，抽奬將於2025年1月31日及2月14日 (星期五) 晚上10時舉行，每個抽獎日的頭獎一名將可獲得$100,000 現金大獎。（二） 「好運紅包」送大禮：2月裡逢星期二及星期五舉行，會員在活動期內的下午12時至晚上10時到推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000的 EasyPlay獎賞。

廣受華洋賓客喜愛的重頭戲「鴻運醒獅匯演」，將於2月1日（週六）下午三時開始，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍，由大莊家賭場北面停車場入口處開始，一路巡遊進入賭場內，圍繞整個賭場大廳展開精彩的演出，大家將可獲派中國傳統文化中代表萬事如意的紅包餵給金獅，祈福新年行大運。

「大莊家賭場度假村」華語客服團隊向大家拜年。

過年當然少不了要大快朵頤，「大莊家」三家亞洲美食餐廳Bamboo、Blazing Noodles、Umi 壽司與蠔吧等從1月27日起至2月9日特別為農曆新年推出一系列新春「好彩頭」賀年美饌。邀約親朋好友共嚐佳餚，或約訂團圓飯、開年飯，齊為新的一年帶來好彩頭，共慶新歲。

歌迷們也有福了，「張衛健+許志安Music DNA 」世界巡迴演唱會於2月16日 (週日) 晚七時在大莊家會展中心與粉絲歡度新春，共憶快樂時光。在香港 樂壇，張衛健、許志安均以其獨特的音樂風格和豐富的舞台經驗廣獲樂迷喜愛，今次合體備受期待，定將成為另一場音樂盛宴。票價$78起,購票熱線 (626) 632-1994,（888) 810-8871。

1992年張衛健憑著一首《真真假假》成為香港各大音樂排行榜冠軍歌曲，之後前往台灣發展，僅僅數月即獲1995年台灣十大偶像，更在《西遊記》中飾演孫悟空一角聲名大噪，又在兩岸三地播出的《少年英雄方世玉》颳起收視狂潮。

許志安從1986年的新秀歌唱大賽出道，《喜歡你是妳》、《唯獨妳是不可取替》、《男人最痛》、《爛泥》均成經典作品。2023年《與自己和解》為從新出發心聲之作。

大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，有關詳情可電免費專線 (877) 711-2946或網覽 www.Pechanga.com 。