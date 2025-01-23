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2025-2026學年全美傑出K-12中文課程 羅蘭聯合學區招生

羅蘭崗訊

羅蘭聯合學區(RUSD)是一個在學習、公平和卓越方面享譽全國的學區，現在開始招收2025-2026學年幼稚園的孩童以及所有的新生。並為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，且由有資格的教師教授課程。

羅蘭聯合學區提供全面創新學習，並屢獲殊榮的學校。從幼稚園開始提供中文和西班牙語密集雙語沉浸式課程。 孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流：英語和中文或英語和西班牙語。透過羅蘭聯合學區的雙語沉浸式課程，學生可以儘早開始邁向成功。

羅蘭學區Shelyn小學被美國中文教師協會評為2023年全美傑出K-12中文課程之一 ，全國僅有的20個獲獎項目之一，也是聖蓋博谷唯一的一個，西班牙語雙語沉浸式課程是在Rorimer小學、Hurley小學和Giano中學。

從幼稚園開始學習中文或西班牙文，有嚴謹的學術課程：國際文憑(IB)、先修課程(AP)、榮譽課程和、AVID、CTE職業出路計劃，有世界級的設施，參與其中並提供支援，大學入學途徑：入讀大學夥伴學校，並可獲得高達 10,000元的獎學金。請預留日期參加兒童節慶：3月8日（星期六）上午9時至12時羅蘭聯合學區辦公室。

欲了解更多信息，瀏覽www.rowlandschools.org/enroll了解更多信息。

電話：626-854-8392。

學區 聖蓋博

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