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美寶旅遊重金打造獨家玩法 解鎖旅遊達人級別

洛杉磯訊

2025美寶旅遊重金打造獨家行程，開發新玩法、解鎖旅遊達人級別，包括美國境內、日本關東關西、江南、神奇九寨樂山峨眉，全年出團。

全球獨家老忠實木屋系列，黃石、大提頓國家公園深度4-5天，兩人成團，保證出發，最多13人精品小團，全程配備早餐。連住兩晚老忠實噴泉木屋。深度探索黃石國家公園，全部精華景點一網打盡，每週四、週六出發。

西南巨環6日遊，包括布萊斯峽谷國家公園、錫安國家公園、羚羊彩穴、大峽谷國家公園、拉斯維加斯，特別升級2晚入住拉斯大道五星級酒店楓丹白露酒店或同級。每週日出發，兩人成團，保證出發。

黃石6日遊，鹽湖城、黃石深度、黃石湖自駕小艇、大提頓漂流、大提頓覽車。特別贈送黃石野味大餐，當天捕捉新鮮黃石鱒魚、高角鹿肉、水牛肉。每週三出發。費用包含所有國家公園及戶外活動門票。

日本關東關西，東京、富士山、大阪6日純玩團，598元，東京成田機場專人接機，酒店免費巴士前往大阪關西機場，全程升級四至五花酒店，特別入住日式溫泉酒店。

2025重金打造，奢享江南賞花盛宴八天，全程國際品牌5星酒店，安排2024年全新開業無錫頂級酒店「無錫太湖新城洲際酒店」，品嚐百年老店「山外山林語花園」、金菜系，「南京大牌檔」。

神奇九寨樂山峨眉，獨家升級三晚洲際Intercontinental酒店：2晚九寨天堂洲際酒店、1晚成都環球洲際酒店，全程五星標準酒店，世界自然遺產九寨溝風景名勝區、峨眉樂山大佛、近距離觀賞中國國寶大熊貓。

美寶旅遊電話：626-289-6166，地址：227 W. Valley Bl. #248-A San Gabriel, CA 91776 (聖市希爾頓廣場2樓)。

日本 名勝 自駕

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