林大衛保險提醒，山火肆虐，緊急撤離，須了解知識和住房資訊

受加州 大風影響，近幾日洛杉磯 地區多處野火肆虐，民眾不得不連夜緊急撤離，停電停網。大部分地區都已完全失控，消防栓水已經接近用盡，今天下午大風再次登陸，缺水缺乏救火人員，情勢並未好轉，林大衛保險 六家分公司，得知昨天已有至少二棟房子在Pasadena 全部燒毀。在這個緊急時刻，林大衛保險提醒民眾遵守政府緊急撤離指令，注意安全，平安度過這次災難。

1）保持手機線路，電台暢通，及時接受政府緊急撤離指令，收到撤離指令時，不要吝惜財務，盡快撤離，保證自己人身安全。

2）撤離時速度是第一位的，不要帶有大件財物，或浪費時間在打包行李上，只需帶上必要的證件如ID，護照，盡快撤離。

3）快速給房子和裡面的財物拍照片，並保存照片。

4）在政府沒有發佈安全通知之前，不要回去查看房子，車子和財物。

5）山火肆虐時會有大量煙塵，可以佩戴口罩 保護健康。

6）避免外出，許多道路已經封鎖，許多駕駛者甚至棄車逃命而造成嚴重堵塞。

7）空氣極為污濁，對人體極為有害，外岀務必帶上口罩，屋內全天打開瀘清器，院子可澆水保持潮濕也要清理易燒物。

8) 如果收到政府單位的緊急撒離令，立刻関閉所有窗戶，攜帶重要物離家並查詢211是否可以得到免費住房資格。

9) 回家後要先用氺管清洗窗門甚至屋頂麈埃，不要立刻打開窗戶以導致灰塵進入家中電器導致短路及損壞。

10) 如果不幸房屋受損可以繼續留住旅館並且主動聯繫經紀或保險公司申報理賠。

11）查看保險是否生効，因為許多大型A級保險公司一年來已經出走加州，更要留意保障是否完善。

如果你知道任何因爲洛杉磯縣火災而被疏散或失去家園的人，請讓他們撥打211。211已經與Airbnb合作，由於火災，他們將爲人們提供一周的免費Airbnb住宿。https://211la.org/LA-Wildfires

永遠不知道誰需要這項服務。也許可以留意我們的鄰居，隨時掌握信息。

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