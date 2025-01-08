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小心退休賦稅重 泛宇集團量身規劃

洛杉磯訊

泛宇集團為大家量身打造適合的稅務規劃，提早規劃退休生活，如果沒有在黃金時期提前規劃資產稅務，有可能未來會因賦稅問題吃大虧。

人生上半場是透過努力工作賺錢，同時有許多節稅手段，例如房貸利息抵稅、慈善捐款、制定退休計畫、商業扣減，甚至因撫養孩子而獲得稅收優惠。

然而到了下半場，主要收入來源變成投資報酬率和退休金提領。例如：社安金、投資房產的租金收入、股票股利與銀行利息、公債收益、退休帳戶的RMD等。退休後，這些收入雖然不如工作時多，但失去了許多可抵稅的工具，繳納的稅金反而可能變得更多。

泛宇集團表示，若沒有事先規劃，退休後的稅賦可能會加重，因此，在工作期間就應採取以下措施，例如：

1.充分利用稅收優惠：透過退休帳戶、慈善捐款等方式有效節稅。

2.多元化收入來源：投資房地產、購買長期保險產品，為未來增加被動收入。

3.優化退休金提領策略：避免一次大額提款導致稅率攀升，分批提領或延後提領可能更划算。

4.諮詢專業財務顧問：根據自身狀況制定稅務優化方案，確保長期穩健的財務規劃。

更多資訊可電1-888-831-8868，總部位185 W Chestnut Ave, Monrovia, CA。

退休金 投資 租金

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