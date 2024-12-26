美國味全品牌升級 首辦歌唱賽感謝亞裔支持

美國味全銷售總經理施教敦(圖左六)，除了是美國味全歌唱大賽活動發想人，同時也是2024年大專盃歌唱比賽男子新人組冠軍，活動當天更是表演壓軸，深情高歌技壓全場。(業者提供)

2024年，美國味全迎來了一次品牌的全面升級，煥然一新的形象將陪伴著廣大消費者邁向未來。新Logo延續了味全的經典紅、白企業色彩，以及五個圓圈圖標，象徵酸、甜、苦、辣、鹹五味俱全，也呼應了味全品牌名稱中的精髓。

在這次品牌升級的契機下，美國味全公司隆重舉辦了首屆「好歌齊歡唱，旋律韻味全」的歌唱比賽，作為對多年來在地華人 及亞裔 社區支持的感謝。此活動旨在為社區提供一個展示藝術才華與音樂天賦的平臺，促進情感交流，增強社區參與感與歸屬感，進一步營造和諧美好的社區氛圍。

此次比賽吸引了一百多位參賽者踴躍報名，賽事依照不同年齡層進行分組，確保各年齡段的參賽者都能發揮所長並公平競爭。經歷了兩天激烈的複賽後，已於日前在洛杉磯 華僑文教服務中心舉行總決賽。評審團由九位樂壇的專業老師組成，力求為比賽提供最公正的評判。

除了提供獎金給冠亞季軍及各優勝者外，更令人感動的是多組母女兩代同時參賽，更令人傳為佳話的是遠從台北趕來參賽的祖母何李菊齡，加上美國的女兒何玫慧、孫女林沁彤祖孫三代同台參賽，表現出他們對這次歌唱活動及傳承中華文化的熱忱，這也完美詮釋了美國味全傳承中華文化精神的使命。美國味全銷售總經理施教敦，除了是美國味全歌唱大賽活動發想人，同時也是2024年大專盃歌唱比賽男子新人組冠軍，活動當天更是表演壓軸，深情高歌技壓全場。以清新嗓音娓娓道來一曲李建的「貝加爾湖畔」，讓現場觀眾大飽耳福。

美國味全食品公司，自1972年於洛杉磯成立以來，已經在美國深耕超過半個世紀，成為美國亞裔社區與廣大華人族群的共同回憶。公司以提供多樣化的道地中華美食聞名，秉持對美食的熱忱與對品質的堅持，美國味全不斷研發傳統與創新結合的配方與技術，滿足各族裔顧客的不同口味需求，成為海外中華美食的首選品牌之一。