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余晨峰律師提醒: 如何在冬季保持清醒駕駛

洛杉磯訊

正值聖誕及新年假期的冬季駕駛期，全美道路交通安全管理局 (NHTSA) 積極呼籲大家保持清醒駕駛，否則將面臨被截停的風險，常見被警方執法人員截停的原因包括酒駕(DUI)、分心駕駛、超速危險駕駛及未扣好安全帶等。

余晨峰律師指出，DUI ( Driving under the influence) 屬於非清醒駕駛，不僅包括醉駕，還包括藥駕、毒駕及服用受管制藥物後駕駛。一經發現，警方執法人員會毫不猶豫地截停車輛並逮捕司機。司機所面臨的法律及經濟問題將非常複雜且難以處理。

余晨峰律師概述如何制訂清醒駕駛計劃的細節包括：

- 出遊前，預先選定一位安全且清醒的駕駛者陪伴，確保在開車前滴酒不沾、不會服用任何影響駕駛能力的處方或非處方藥物，也不會接觸大麻產品或其他受管制物質。

- NHTSA提醒，作為派對主辦者除了組織賓客名單外，還需妥善安排他們的來往交通。如條件許可，不妨考慮讓部分賓客留宿一晚，或協助預訂就近的旅館休息。

- 參加派對時，如目睹或聽到有人飲酒或服用大麻類產品，並已處於受影響狀態，勿猶豫，應主動阻止他們拿起車匙。

- 倘若懷疑道路上有司機酒駕(DUI)，應立即報警，讓警方盡快派出就近警員攔截，避免造成嚴重交通意外事故。

- 無論司機或乘客，一上車請扣好安全帶，確保自己守住寶貴生命的防線。

余晨峰律師總結，在冬季駕駛期自駕遊的民眾，不僅要面對千變萬化的天氣狀況，還需應對各種人為因素造成的風險，更提醒大家以安全車速駕駛，無論發生何種交通意外事故，以生命安全為先，立即就醫，並盡快雇用專業律師，保障應有權益。

余晨峰律師樓團隊服務專線 (626) 289-2833，網覽 www.MyLawCorp.com 。

大麻 自駕

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