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蛇年迎春年節展／Gemini Food老董食品 熱銷年節美味

洛杉磯訊
恆香糕點（Hang Heung）
恆香糕點（Hang Heung）

Gemini Food老董食品為年節展帶來豐富的點心和飲料，包括金然棧(Kam Yen Jan)臘腸、伯朗咖啡(Mr. Brown Coffee)、恆香中式糕點(Hang Heung)以及出前一丁(Demae Ramen)即食麵，吸引眾多消費者駐足選購。

伯朗咖啡自1982年創立以來，一直是台灣即飲咖啡的代表品牌，遠銷全球35個國家。其精挑細選的咖啡豆和獨特的烘焙工藝，為消費者帶來多樣化的口味體驗。本次展會推出伯朗城市限定版及多種熱銷口味，備受歡迎。

金然棧作為北美領先的中式肉製品品牌，生產臘腸和中式燒烤豬肉等產品，採用傳統配方和先進設備，確保食品安全與正宗風味。金然棧公司是經美國農業部(USDA)檢驗合格的生產設施，致力於依照業界所建議的最高安全標準進行產品的處理、製造和儲存。其優質臘腸成為許多家庭年節餐桌上的必備佳品。

恆香糕點傳承了百年的經典技藝，始於1920年代，憑藉地道的傳統配方和對優質原料的堅持，成為中式糕點的標誌品牌。本次展會帶來了深受歡迎的新春年貨系列，包括蜂巢蛋捲、阿華田蛋捲、三式唐餅禮盒、杏仁餅和迷你合桃酥，完美融合傳統與現代。恆香精美的禮盒不僅是佳節送禮的首選，也為新春增添了濃厚的節慶氣氛。

出前一丁的棒丁麵以其經典日式風味受到消費者喜愛。不僅方便快捷，還能在家中輕鬆製作出道地的拉麵，帶來豐富的湯底和勁道的麵條口感。展會推出多種口味選擇，讓消費者盡情享受正宗日式美味。

出前一丁（Demae Ramen）
出前一丁（Demae Ramen）
金然棧（Kam Yen Jan）
金然棧（Kam Yen Jan）
伯朗咖啡（Mr. Brown Coffee）
伯朗咖啡（Mr. Brown Coffee）

咖啡 農業部

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