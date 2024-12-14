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H Mart賭城首店將開幕 亞洲人氣餐廳進駐

洛杉磯訊

美國亞洲超市品牌H Mart，在內華達州拉斯維加斯的Sahara Pavilion South購物中心的首店即將開幕（見圖），全新店鋪位於2620 S. Decatur Blvd，占地超過5萬5000平方英尺，將為當地社區帶來無與倫比的購物與美食新體驗。

H Mart始終堅持「優質與新鮮是基石，一站式購物是使命」的經營理念，傾注全力籌備拉斯維加斯首間分店。無論是加州本地農場直供的鮮蔬水果，還是韓國直送的高品質食品及生活用品，H Mart致力於為顧客提供多樣化選擇，提升每位消費者的生活品質。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：「我們的願景是通過亞洲的傳統、飲食與文化，讓每個人的生活更加豐富精彩。我們很榮幸能夠在Sahara Pavilion South購物中心開設H Mart拉斯維加斯首店。我們將這裡打造為不僅滿足購物需求，更能融匯多元文化，為社區帶來價值與活力的『一站式購物』理想地。」

H Mart拉斯維加斯店的美食廣場將匯聚多個亞洲知名餐飲品牌，包括：「PAIK'S NOODLE」特色韓式中華料理、「BBQ Chicken」知名韓國炸鷄品牌、「HANMO TOFU」韓式豆腐湯與經典湯飯、「MOONBONGRI SOONDAE」傳統韓式料理、「JOPOK TOPOKKI」韓國街頭小吃專門店、「Oh K-Dog」超人氣韓式熱狗、「Tiger Sugar」來自台灣的經典奶茶品牌。

H Mart美食廣場一直以來都深受顧客喜愛，也是H Mart各門店的標誌性特色之一，Market Eatery是H Mart自營的美食廣場，以亞洲風味為靈感，融合當地特色美食與名廚的創新料理，呈現多樣化的飲食選擇。此次拉斯維加斯新店也將延續這一傳統，讓每位顧客都能感受到亞洲飲食文化的魅力。無論是日常採購還是品味特色美食，H Mart都將成為拉斯維加斯居民與遊客的全新必訪地標，為這座城市注入全新活力。

H Mart拉斯維加斯店地址：2620 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV, 89102。

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