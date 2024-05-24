我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

華美假期歐洲經濟實惠行程 暢遊巴爾幹半島

洛杉磯訊

華美假期近期推出幾項多歐洲經濟實惠行程。歐洲近期因大量體育賽事的宣傳和大力推動的旅遊業，使得歐洲的酒店、租車、餐飲一路上漲，巴黎的酒店上漲百分之340 ，巴士一車難求。

但華美假期表示，因為他們很早與歐洲地接社溝通此事，提早預訂了酒店與巴士，同時精心挑選了網紅打卡聖地。共推出三個特價團。（一）東南歐巴爾半島四國12天，8月26出發，含機票2699元加稅，一價全含包括機票、所有門票、船票、火車票、一日三餐、巴士、中文導遊。無自費推薦、無購物、精緻小團，可充分感受歐洲唯一的社會主義國家的氛圍。這裡被評為人間淨土，遊覽國家有：塞爾維亞、黑山、阿爾巴尼亞、波黑；重溫前南斯拉夫的壯觀景色。這裡有世界文化遺產：科托爾古城、莫斯塔爾老橋、杜米托爾國家公園、千年修道院、中世紀東歐小鎮。當地美食有塞爾維亞烤肉、波斯尼亞風味餐、黑山羊排/科托爾海鮮飯等。乘坐8字小火車深度遊覽科托爾峽灣，乘船暢遊亞德里亞海灣，和平安逸的歐洲中世紀生活，帶你回到歐洲一戰前的繁華。僅此一團。

特價團（二）北歐四國+雙峽灣10天，含機票2499元加稅，8月18日出發，前往避暑勝地北歐的芬蘭、瑞典、挪威、丹麥。特別安排住在挪威峽灣內，可以一次性領略三大峽灣全景。住在峽灣環山之內可觀峽灣日出和日落。

特價團（三）東西歐11國13天，含機票2399元加稅，9月8日出發。遊覽國家：波蘭、奧地利、匈牙利、捷克、斯洛文尼亞、克羅地亞、瑞士、德國、列支敦士登、義大利。一次出行，領略全歐洲。住四星酒店、包早餐晚餐、奔馳巴士、中文導遊、部分門票。

華美假期表示：所有特價歐洲團均為精緻小團，20人左右，全部選用50人座巴士，行程安排中很少走路，適合中老年人參團。報名熱線626-340-4300 陶老師，辦公室在26060 Acero，Mission Viejo， CA (預約）。

義大利 瑞典 租車

上一則

遇租霸 房東找外援卻陷合約難題

下一則

洛城新語╱AI革命成功與老莊無為概念

延伸閱讀

跟進挪威 西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使

跟進挪威 西班牙、愛爾蘭宣布承認「巴勒斯坦國」 以色列召回2大使
康州金神大賭場法拉盛發財巴士服務

康州金神大賭場法拉盛發財巴士服務
俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命
萬人歡迎…習訪塞爾維亞釋利多 中塞自貿協定7/1生效

萬人歡迎…習訪塞爾維亞釋利多 中塞自貿協定7/1生效
習近平訪塞爾維亞公布6舉措 中塞自貿協定7月生效

習近平訪塞爾維亞公布6舉措 中塞自貿協定7月生效
要求購票 巴士女司機被遊民暴打

要求購票 巴士女司機被遊民暴打

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒