華美假期歐洲經濟實惠行程 暢遊巴爾幹半島

華美假期近期推出幾項多歐洲經濟實惠行程。歐洲近期因大量體育賽事的宣傳和大力推動的旅遊業，使得歐洲的酒店、租車 、餐飲一路上漲，巴黎的酒店上漲百分之340 ，巴士一車難求。

但華美假期表示，因為他們很早與歐洲地接社溝通此事，提早預訂了酒店與巴士，同時精心挑選了網紅打卡聖地。共推出三個特價團。（一）東南歐巴爾半島四國12天，8月26出發，含機票2699元加稅，一價全含包括機票、所有門票、船票、火車票、一日三餐、巴士、中文導遊。無自費推薦、無購物、精緻小團，可充分感受歐洲唯一的社會主義國家的氛圍。這裡被評為人間淨土，遊覽國家有：塞爾維亞、黑山、阿爾巴尼亞、波黑；重溫前南斯拉夫的壯觀景色。這裡有世界文化遺產：科托爾古城、莫斯塔爾老橋、杜米托爾國家公園、千年修道院、中世紀東歐小鎮。當地美食有塞爾維亞烤肉、波斯尼亞風味餐、黑山羊排/科托爾海鮮飯等。乘坐8字小火車深度遊覽科托爾峽灣，乘船暢遊亞德里亞海灣，和平安逸的歐洲中世紀生活，帶你回到歐洲一戰前的繁華。僅此一團。

特價團（二）北歐四國+雙峽灣10天，含機票2499元加稅，8月18日出發，前往避暑勝地北歐的芬蘭、瑞典 、挪威、丹麥。特別安排住在挪威峽灣內，可以一次性領略三大峽灣全景。住在峽灣環山之內可觀峽灣日出和日落。

特價團（三）東西歐11國13天，含機票2399元加稅，9月8日出發。遊覽國家：波蘭、奧地利、匈牙利、捷克、斯洛文尼亞、克羅地亞、瑞士、德國、列支敦士登、義大利 。一次出行，領略全歐洲。住四星酒店、包早餐晚餐、奔馳巴士、中文導遊、部分門票。

華美假期表示：所有特價歐洲團均為精緻小團，20人左右，全部選用50人座巴士，行程安排中很少走路，適合中老年人參團。報名熱線626-340-4300 陶老師，辦公室在26060 Acero，Mission Viejo， CA (預約）。