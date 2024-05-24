青少年容易因尼古丁成癮 讓大腦受到傷害

煙草商的營銷策略，對於年輕人來說似乎是無窮無盡的，因為煙草商不斷推出並促銷對年輕人而言，討喜並具有吸引力的帶有口味煙草產品。這些煙草口味如芒果、薄荷、草莓和香草等，可以掩蓋煙草的刺激味道及尼古丁的存在。

加州 公共衛生部表示，尼古丁是一種已知與海洛因一樣會令人上癮的化學物質，對於尚未完全了解這些產品、對於健康造成危害的青少年和年輕人而言，卻相當具有吸引力，因此也特別危險。

尼古丁對於青少年發育中的大腦是有毒的，因為青少年更容易因尼古丁成癮並受到傷害。由於大腦發育會一直持續到25歲左右，而尼古丁會對青少年和年輕人產生負面影響，包括會改變青少年大腦中負責注意力、學習、和記憶部分的腦細胞活動，而且還會讓下列狀況惡化加劇：內心焦慮、暴躁易怒和行為衝動。

處在青春期，對這些狀況自然非常熟悉，而且也已相當具有挑戰性。這些影響結果對任何人而言都不好，尤其對於仍在學習和養成習慣的年輕人來說更是如此。雖然這些行為當中，也許有些只是因為青春期階段，但尼古丁在青春期所引起的大腦變化，卻可能是永久性的。

尼古丁的危害可能導致對於決策能力的長期影響，也可能使青少年對於其它藥物上癮的風險增加。尼古丁其實完全沒什麼好處。若想了解更多有關尼古丁所造成危害的詳情，可瀏覽www.FlavorsHookKids.org/Chinese。若想了解關於吸電子煙疾病爆發的詳情，可瀏覽英文網站CDC .gov。

加州公共衛生部表示，該部執行的一項計劃UNDO，希望能終結煙草商所造成的傷害，其中包括毒害、污染及偏見。30多年來，他們一直在領導保護加州人免受煙草商危害的抗爭。因為加州居民應享有健康的生活、更低廉的醫療保健費用、無煙社區，以及不存在煙草業有毒廢棄物的環境。孩子們應該在沒有煙草商毒害他們童年的環境中成長。