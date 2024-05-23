我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

在亞裔社區開展CPR教育 提高心臟驟停存活率

洛杉磯訊

儘管心肺復甦術(CPR) 培訓取得了長足的進步，但美國心臟協會 (American Heart Association) 的研究顯示，僅有四分之一的亞裔美國人相信自己能正確地實施徒手CPR，而其他人群的信心比例則高達三分之一以上。同一項調查還顯示，近 70% 的亞裔美國成年人對實施徒手CPR 猶豫不決，因為他們擔心會傷害到心臟驟停的患者。在其他人群中，有同樣擔憂的人佔57%。

為了培養公眾與 CPR 相關的技能、知識和信心，彌合上述差距，美國心臟協會正在全美發起「今天你準備好了Today You Were Ready」 宣傳活動，旨在促進亞裔美國人社區自主學習徒手CPR，為挽救生命做好準備。美國心臟協會是全球領先的志願健康組織，今年是該組織從事救生服務的一百週年。

此次活動恰逢亞裔傳統月 (AANHP)；活動中還會舉行社區外展活動，以強調為應對心臟急症做好準備的重要性。致力於將旁觀者變成施救者，並到 2030 年時將心臟驟停的存活率提高一倍。

吳慶明博士 (Joseph C. Wu) 擁有醫學雙博士學位，擔任美國心臟協會專家理事 (FAHA)、現任志願者主席，以及Stanford Cardiovascular Institute 主任、史丹福醫學院Simon H. Stertzer 醫學和放射學教授。他表示，只有當我們分享這些重要的公共衛生信息，才能幫助亞裔美國人心臟驟停的死亡機率不再高於其他群體。「今天你準備好了」活動將掃除這些障礙，並為社區提供學習和實施徒手CPR 所需的工具和資源。

任何人在任何時候都可能發生心臟驟停；如果沒有旁觀者迅速實施 CPR，這種情況通常會導致死亡。根據美國心臟協會雜誌的研究，大約 72% 的醫院外心臟驟停發生在家中。這意味著，如果你需要去實施 CPR，可以挽救你所愛的人生命。

協會展示兩個有助挽救生命的簡單步驟，徒手CPR 是一種無需人工呼吸的 CPR，它僅適用於青少年和成年人，分兩個步驟進行：1. 撥打 911。2. 用力快速按壓胸部中央，每分鐘100-120 次。

女性的相關情況尤其顯著。研究表明，在醫院外發生心臟驟停的女性比男性獲得CPR 的可能性更低，在女性亞裔美國人中這一差距甚至更大。原因除文化因素、語言障礙等外，害怕被指控不當接觸、擔心傷害到他人或對其所在州的法令缺乏了解，也讓部分人對實施 CPR心存顧慮。

協會的調查結果顯示，有人錯誤認為，對成人或青少年實施徒手CPR 需要專門的培訓和認證，並且更有可能因為害怕造成傷害而在實施該技能時猶豫不決。這些導致醫院外心臟驟停的存活率低於10%，每年有超過 35 萬美國人發生醫院外心臟驟停。進一步了解可訪問 heart.org/nation。

美國心臟協會是一股不懈的力量。有興趣的民眾可通過 heart.org、Facebook、X 或撥打 1-800-AHA-USA1 聯繫他們。

亞裔

上一則

加州調高最低時薪 但不到這個數仍租不起兩臥公寓

下一則

羅蘭岡華翁步行 被車撞亡

延伸閱讀

中領館服務進社區 首登史島

中領館服務進社區 首登史島
市衛生局將辦心理急救培訓活動

市衛生局將辦心理急救培訓活動
亞裔社區中心、市議員莊文怡 辦派對致敬母親

亞裔社區中心、市議員莊文怡 辦派對致敬母親
美國心臟協會盼華裔社區 有拯救生命 CPR 技能「今天您準備好了」活動 可提高心臟驟停的存活率

美國心臟協會盼華裔社區 有拯救生命 CPR 技能「今天您準備好了」活動 可提高心臟驟停的存活率
孟昭文等籲亞裔投票 挺民主黨國會參選人

孟昭文等籲亞裔投票 挺民主黨國會參選人
布碌崙亞裔社區中心慶母親節 辦旗袍秀

布碌崙亞裔社區中心慶母親節 辦旗袍秀

熱門新聞

2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19
橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新了該地區今年住宅銷售的價格上限。（地產網站Compass）

華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴紀錄

2024-05-19 21:22

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心