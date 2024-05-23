在亞裔社區開展CPR教育 提高心臟驟停存活率

儘管心肺復甦術(CPR) 培訓取得了長足的進步，但美國心臟協會 (American Heart Association) 的研究顯示，僅有四分之一的亞裔 美國人相信自己能正確地實施徒手CPR，而其他人群的信心比例則高達三分之一以上。同一項調查還顯示，近 70% 的亞裔美國成年人對實施徒手CPR 猶豫不決，因為他們擔心會傷害到心臟驟停的患者。在其他人群中，有同樣擔憂的人佔57%。

為了培養公眾與 CPR 相關的技能、知識和信心，彌合上述差距，美國心臟協會正在全美發起「今天你準備好了Today You Were Ready」 宣傳活動，旨在促進亞裔美國人社區自主學習徒手CPR，為挽救生命做好準備。美國心臟協會是全球領先的志願健康組織，今年是該組織從事救生服務的一百週年。

此次活動恰逢亞裔傳統月 (AANHP)；活動中還會舉行社區外展活動，以強調為應對心臟急症做好準備的重要性。致力於將旁觀者變成施救者，並到 2030 年時將心臟驟停的存活率提高一倍。

吳慶明博士 (Joseph C. Wu) 擁有醫學雙博士學位，擔任美國心臟協會專家理事 (FAHA)、現任志願者主席，以及Stanford Cardiovascular Institute 主任、史丹福醫學院Simon H. Stertzer 醫學和放射學教授。他表示，只有當我們分享這些重要的公共衛生信息，才能幫助亞裔美國人心臟驟停的死亡機率不再高於其他群體。「今天你準備好了」活動將掃除這些障礙，並為社區提供學習和實施徒手CPR 所需的工具和資源。

任何人在任何時候都可能發生心臟驟停；如果沒有旁觀者迅速實施 CPR，這種情況通常會導致死亡。根據美國心臟協會雜誌的研究，大約 72% 的醫院外心臟驟停發生在家中。這意味著，如果你需要去實施 CPR，可以挽救你所愛的人生命。

協會展示兩個有助挽救生命的簡單步驟，徒手CPR 是一種無需人工呼吸的 CPR，它僅適用於青少年和成年人，分兩個步驟進行：1. 撥打 911。2. 用力快速按壓胸部中央，每分鐘100-120 次。

女性的相關情況尤其顯著。研究表明，在醫院外發生心臟驟停的女性比男性獲得CPR 的可能性更低，在女性亞裔美國人中這一差距甚至更大。原因除文化因素、語言障礙等外，害怕被指控不當接觸、擔心傷害到他人或對其所在州的法令缺乏了解，也讓部分人對實施 CPR心存顧慮。

協會的調查結果顯示，有人錯誤認為，對成人或青少年實施徒手CPR 需要專門的培訓和認證，並且更有可能因為害怕造成傷害而在實施該技能時猶豫不決。這些導致醫院外心臟驟停的存活率低於10%，每年有超過 35 萬美國人發生醫院外心臟驟停。進一步了解可訪問 heart.org/nation。

美國心臟協會是一股不懈的力量。有興趣的民眾可通過 heart.org、Facebook、X 或撥打 1-800-AHA-USA1 聯繫他們。