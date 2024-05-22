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林大衛保險談 房屋保險漲價及拒絕續保

洛杉磯訊

民眾可能發現自己房屋保險不論是自住屋還是出租屋，保費都有顯著的提升，各大保險公司紛紛出走加州，有些公司在漲價後仍然不續保保單。如果碰到這種情況，林大衛保險表示，他們可幫忙換到加州半官方的California Fair Plan或其他保險公司來繼續提供保險。

林大衛保險表示，保險市場危機惡化的原因有：1.通貨膨脹，材料費勞工費也水漲船高，保險公司理賠費用顯著增加。2.房屋理賠訴訟大幅增加，特別是流浪漢對房子的破壞、大麻屋，以及租客對房東的控告成倍上漲。3.入室盜竊，保險欺詐也愈演愈烈，保險公司損失遠勝以往。4.預計進入乾燥夏季後，造成的火災風險會比往年更高。

那麼民眾該怎麼辦？林大衛保險建議：

1.今年保險公司平均漲幅大約是25%，如果你的房屋保險上漲在25%上下，這屬於是正常的漲幅可考慮續保。

2.如果房子距離山比較近，要注意及時交保費，現在保險公司紛紛不保山火區，如果保險斷掉很難再買到保險。

3.漲幅如果超出預期，可考慮提高保險自付額以減低保費。

4.安裝漏水檢測器，某些保險公司會提供保費折扣。

5.諮詢保險經紀是否可以把汽車保險和房屋保險保到一起，合保可以提供折扣。

6.保險公司現在會發出整改通知或要求對房屋進行拍照的通知，有些保單可以通過提供維修房屋照片或整改證明續保；但民眾在進行維修時要找有執照的工人，否則保險公司不會承認。

7.房屋出租時，要查租客的信用報告，付款記錄，如果租客有養狗，確認租客的寵物不屬於保險公司拒保的惡犬種類。如果租客不會養寵物，可以讓租客簽字證明不會養寵物來保護房東。盡量避免現金付租金，用支票或轉帳可以更好地保護房東。

洽詢電話1-800-778-8588，微信號topcoinsurance，電郵[email protected]。北嶺電話 818-734-1988，阿市電話 626-288-9808，亞凱迪亞電話 626-371-0388，爾灣電話949-593-0888，鑽石巴電話 909-860-7770，哈岡電話626-667-2000。

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